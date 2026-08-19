Първите швейцарски F-35 вече се строят в Италия

Въпреки че швейцарските самолети ще бъдат произведени предимно в Италия, те ще бъдат довършени в Тексас и изпитани в Арканзас, преди да се върнат в Европа. Пет европейски държави - Обединеното кралство, Германия, Италия, Испания и Австрия, понастоящем експлоатират изтребителя Eurofighter Typhoon. Въпреки американския си произход обаче, F-35 "Лайтнинг II" на "Локхийд Мартин" би могъл да бъде описан като не по-малко "европейски" изтребител.

Тринадесет европейски държави участват или закупуват самолети чрез програмата „Lightning II“ на правителството на САЩ. Сред тях е и Италия, която е домакин на единствения в Европа завод за окончателно сглобяване и проверка (FACO) в Камери. Управляван от италианския аерокосмически гигант „Леонардо“, заводът произвежда също системи за насочване и компоненти за многоцелевия стелт изтребител от пето поколение.

Този месец в италианския FACO завод започна производството на първия швейцарски F-35. Според настоящия график самолетът ще бъде прехвърлен в САЩ за окончателен монтаж, преди да бъде доставен на швейцарските военновъздушни сили за обучение, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

"Сглобената тук секция на фюзелажа със сериен номер MJ-4, както и крилото, по-късно ще станат част от швейцарския самолет с военна регистрация J-6004", обяви швейцарското министерство на отбраната в изявление пред медиите.

Заводът на FACO в Камери в момента е планиран да произведе общо най-малко 165 самолета F-35,с производствен капацитет от около 15 изтребителя годишно. Това е значително по-малко самолети в сравнение с основния завод на "Локхийд Мартин" за производство на F-35 във Форт Уърт, Тексас, но се очаква темпът да се увеличи, за да отговори на нарастващото търсене.

Италианският завод в момента произвежда последните партиди от F-35 за италианските въздушни сили, заедно с допълнителни 29 самолета за Нидерландия и половината от поръчката на Полша от 32 Lightning II.

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Общо 24 от намалената поръчка на Швейцария от 30 F-35 ще бъдат произведени или завършени в Камери.

Всички холандски, полски и швейцарски модели на самолета са F-35A – вариантите с конвенционално излитане и кацане (CTOL). Обаче заводът на FACO е и дом на единствената производствена линия за F-35B с късо излитане и вертикално кацане (STOVL), разположена някъде по света извън Съединените щати.

Освен за окончателен монтаж, заводът се използва интензивно за износ на компоненти. Той е произвел повече от 800 пълни комплекта крила за F-35A – приблизително една трета от крилата за F-35 в света – в подкрепа на международната програма.

"Локхийд Мартин" е главният изпълнител на проекта F-35, но глобалната верига за доставки на този съвременен изтребител включва повече от 2 100 доставчици от над дузина държави.

Разпростиращият се на цяла миля завод Air Force Plant 4 на аерокосмическия гигант във Форт Уърт остава основният център за окончателно производство на F-35, но регионалният производствен обект в Италия – и още един в Япония – гарантират, че световното търсене се задоволява въпреки предизвикателствата, свързани с отбранителната промишлена база на САЩ.

Първите осем F-35 ще бъдат завършени във Форт Уърт.

Преди да се върнат в Алпите обаче, швейцарските F-35 ще опитат за първи път планинския въздух над Озаркс и Уачитас в Арканзас. След като това приключи, F-35 ще бъдат върнати в Швейцария за оперативна експлоатация. Очаква се самолетът J-6004 също да пристигне в прочутата с неутралитета си централноевропейска държава до края на 2029 г.

Преди повече от пет години, през юни 2021 г., Берн официално избра F-35A – варианта с конвенционален излитане и кацане (CTOL) на Joint Strike Fighter – за заместване на остаряващата си флота от многоцелеви изтребители F/A-18 Hornet.

През 2022 г. беше подписан договор за доставка на 36 самолета. Вследствие на нарастващите разходи обаче през декември 2025 г. програмата беше съкратена до 30 самолета.

Както вече беше съобщено, изборът на F-35 се превърна в спорна тема, като някои швейцарски законодатели предупредиха не само за високите разходи, но и за геополитическите последствия от разчитането на стелт изтребител, произведен в САЩ. Критиците и политиците от опозицията твърдят, че „Lightning II“ разчита прекалено много на командната инфраструктура на САЩ и компрометира строгия военен и политически неутралитет на Швейцария. Напрежението се изостри още повече миналата година поради търговската политика на президента Доналд Тръмп, включително наложените мита върху швейцарския износ. Проучванията на общественото мнение сочат, че едва около 30 процента от швейцарското население все още подкрепя закупуването на F-35.

Проблемът се изостри още повече през март, след като Швейцария отказа да плати за допълнителни ракети „Пейтриот“, след като САЩ не успяха да ги доставят навреме. Вместо това американското правителство приспадна сумата от общата сума, която Швейцария дължеше за изтребителите F-35.

Въпреки възраженията, за Швейцария и другите оператори остава ясно, че няма много доказани варианти от пето поколение. Към днешна дата над 1 300 самолета F-35 са доставени на американските въоръжени сили, техните съюзници и чуждестранни партньори, което ги превръща в един от най-широко използваните съвременни изтребители в Европа и извън нея.