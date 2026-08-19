Демотивирани или мързеливи: 124 000 млади българи нито учат, нито работят

Около 124 000 млади българи на възраст между 15 и 29 години нито учат, нито работят. Делът им достига 13,8% при средно 11% за Европейския съюз, посочи демографът проф. Спас Ташев пред Bulgaria ON AIR.

За страна като България тези числа имат сериозни измерения. Проблемът обаче не се изчерпва със заетостта – зад него стоят демографски процеси, които засягат образованието, семейството, раждаемостта и социалната система.

Населението между 15 и 29 години се свива около 2,5 пъти по-бързо от това страната като цяло. Според проф. Ташев това показва наличието на структурен демографски проблем.

"Справянето с този въпрос е за Нобелова награда", коментира той.

По думите му страната се нуждае от национална доктрина за справяне с демографския проблем, която да очертае дългосрочните цели на страната - това трябва да е идеологията за XXI век.

Ключовото условие е управленската приемственост. Демографските процеси се развиват в период, много по-дълъг от един политически мандат, затова резултат може да има само ако следващите правителства продължават започнатите политики.

През годините са правени опити в тази посока, а според проф. Ташев и сегашното управление показва стремеж към приемственост. Като пример той посочи политиките за завръщане на българи от чужбина, започнати още от предишни правителства.

Финансовата подкрепа е важна, но не е решаваща, подчерта проф. Ташев.

Според него опитите демографската политика да бъде сведена основно до социално подпомагане не дават достатъчно добри резултати.

Като пример той посочи Унгария, където при управлението на Виктор Орбан са вложени значителни средства в мерки за насърчаване на раждаемостта, но ефектът остава по-слаб от очакваното. По думите му България дори постига по-добри резултати по някои показатели.

Затова бъдещата демографска стратегия се нуждае от комплексен подход, който да не се ограничава само до социални и икономически стимули.

"Очевидно е, че нашето общество трябва да промени ценностната си система", обобщи проф. Ташев.

Ролята на ценностите ще става все по-важна за демографското развитие. Промяната е необходима не само заради населението, но и заради икономическите интереси на страната.

Сериозна роля има и образованието.

Част от младите хора не излизат достатъчно добре подготвени нито професионално, нито ценностно, а размерът на заплатата не е единственият фактор, който определя решенията им, смята гостът.

При хората между 20 и 29 години заетостта у нас е около 52% при 66,6% средно за ЕС.

Според проф. Ташев част от проблема започва още в училище. Претоварените учебници и свръхакадемичният модел демотивират учениците, а около 9000 отпадат от средното образование.

Демографът призова да не се рисува апокалиптична картина, тъй като по част от показателите България е близо до средните нива за Европейския съюз.