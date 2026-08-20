Филм на Георги Тошев за Силви Вартан открива DOCK 2026

Бургас отново ще събере истории за личности и събития, оставили следа в XX и XXI век. Деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK ще се проведе от 17 до 22 септември 2026 г. и ще представи селекция от български и международни продукции.

Фестивалът ще бъде открит на 17 септември от 19:30 ч. в Културния дом на нефтохимика с документалния филм "Силви Вартан. От любов", режисиран от Ема Константинова по сценарий на Георги Тошев, който е и продуцент на лентата. Журналистът ще представи филма лично пред публиката в Бургас.

16 години снимки за историята на Силви Вартан

"Силви Вартан. От любов" проследява необикновения път на момичето от българското село Искрец до големите световни сцени. Историята преминава през успеха и съмнението, любовта и раздялата, емиграцията и завръщането към родината.

През личната биография на Силви Вартан филмът изгражда и своеобразен портрет на България през последните 80 години - политическите промени, историческите травми и паметта за дома. Лентата е снимана в продължение на 16 години.

От Караваджо и Ромен Гари до Зеленски, Хитлер и Айхман

Конкурсната програма на DOCK 2026 ще срещне зрителите с документални разкази за личности като Ромен Гари, Караваджо, Володимир Зеленски, Адолф Хитлер и Адолф Айхман.

В селекцията присъстват още истории, свързани със Сталин, Кадафи, Саркози и други фигури и събития, белязали съвременната история.

Тазгодишното издание идва и с две новости. За първи път DOCK ще има отделна конкурсна селекция за късометражно историческо документално кино, която ще даде сцена на нови автори и различни форми на документалния разказ.

За първи път ще бъде връчена и Награда на публиката, като зрителите сами ще могат да определят своя фаворит.

80 години от края на Третото българско царство

Съпътстващата програма тази година е посветена на темата "80 години от края на Третото българско царство".

В нея са включени "Фердинанд Български" на Светослав Овчаров, "Момчето, което беше цар" на Андрей Паунов, "Царят гражданин" на Любослав Атанасов, "Завръщането на царя" на Лъчезар Аврамов и "Един завет".

На 22 септември от 11:00 ч. в Регионалната библиотека ще се проведе и специалната среща "Увод в (кино)документалистиката". В нея ще участват проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов.

Международно жури ще избере победителя

Председател на международното жури на DOCK 2026 е документалистът, режисьор и сценарист Боя Харизанова.

В състава му влизат още д-р Даниел Каин - историк и изследовател в Института за югоизточноевропейски проучвания към Румънската академия на науките, операторът Калоян Божилов, журналистът, радиоводещ и фотограф Константин Вълков и телевизионният и филмов експерт Олга Лозанова.

Шестдневната програма ще приключи на 22 септември от 21:00 ч. с официалната церемония по закриването, на която ще бъдат връчени Голямата награда на фестивала и новата Награда на публиката.

Всички прожекции на DOCK 2026 са с вход свободен.