Кание Уест и Ким Кардашиян дойдоха отделно за първия концерт на Норт

13-годишната Норт Уест, дъщеря на Кание Уест и Ким Кардашиян, изнесе първия си самостоятелен концерт в театър "The Vic" в Чикаго. Двамата ѝ родители присъстваха в публиката, като наблюдаваха представянето ѝ от противоположни страни на залата, съобщи music-news.com.

Концертът се проведе около месец след отмяната на планираното дебютно турне на младата изпълнителка с рапърката Моли Сантана.

Според кадри, споделени от фенове, Кардашиян и Уест пристигнали поотделно на събитието. Ким заела място във ВИП зоната, докато Уест заснемал изпълнението на дъщеря си от балкона. И двамата споделили кадри от концерта в социалните си мрежи, изразявайки гордост от представянето на дъщеря си.

След концерта Норт Уест благодари на почитателите си в социалните мрежи за подкрепата, като описа музиката като свое призвание.