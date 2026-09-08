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Кание Уест и Ким Кардашиян дойдоха отделно за първия концерт на Норт

Те подкрепиха музикалния ѝ дебют

08.09.2026 | 08:43 ч. 13
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

13-годишната Норт Уест, дъщеря на Кание Уест и Ким Кардашиян, изнесе първия си самостоятелен концерт в театър "The Vic" в Чикаго. Двамата ѝ родители присъстваха в публиката, като наблюдаваха представянето ѝ от противоположни страни на залата, съобщи music-news.com.

Концертът се проведе около месец след отмяната на планираното дебютно турне на младата изпълнителка с рапърката Моли Сантана. 

Според кадри, споделени от фенове, Кардашиян и Уест пристигнали поотделно на събитието. Ким заела място във ВИП зоната, докато Уест заснемал изпълнението на дъщеря си от балкона. И двамата споделили кадри от концерта в социалните си мрежи, изразявайки гордост от представянето на дъщеря си.

След концерта Норт Уест благодари на почитателите си в социалните мрежи за подкрепата, като описа музиката като свое призвание. 

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Тагове:

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