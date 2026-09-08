Анджелина Джоли на изненадващо посещение в украинска зала за бокс

Холивудската звезда Анджелина Джоли направи изненадващо посещение в Украйна, докато 18-годишният ѝ син се присъедини към украински военни за тренировка по бойни изкуства в боксов клуб в град Харков.

180годишният Нокс Джоли участва в занимание по муай-тай заедно с войници от фронта в залата "Спадкоємець“, разположена само на няколко километра от руската граница.

На снимки, разпространени от Федерацията по бокс на Украйна, се вижда как 51-годишната Джоли и синът ѝ позират заедно с местни спортисти и военни.

Павло Чишко, собственикът на залата, сподели, че "нямал никаква представа“, че приема холивудска знаменитост от най-висок ранг, докато носителката на "Оскар“ не се появила неочаквано, след като предварително била запазила час за уикенда, пише The Telegraph.

"Към всички, които ме питаха - това не е шега, нито е дело на изкуствен интелект. Всичко стана съвсем случайно: за наша огромна радост, Анджелина Джоли се отби в залата ни.

Тя ни направи комплимент и каза, че залата ни ѝ харесва, а ние ѝ благодарихме. Попита сина ми от колко време се занимава със спорт... Това е истинска класа. Синът ѝ е точно такъв - ръкува се, размени няколко думи... Беше наистина страхотно!“, казва Чишко в публикация в социалните мрежи.

"В зала за бокс в Харков се срещнаха спортът, украинските защитници и една от най-известните актриси в света", добави и украинската боксова федерация.

Angelina Jolie visited a boxing club in Kharkiv, reports the Ukrainian Boxing Federation. The actress, along with her son Knox, attended a training session. Knox joined a Muay Thai class with Ukrainian defenders, while Jolie spoke with the military personnel and other… pic.twitter.com/BhBraxiSGT — Oksii ✚ 🇺🇦 (@Oksii33) September 7, 2026

Харков е ежедневна мишена

Харков остава ежедневна мишена на руски атаки с дронове, планиращи бомби и ракети, което принуждава голяма част от жителите на града да търсят убежище в подземни укрития.

Това посещение е поредната дискретна хуманитарна визита на бившия пратеник на ООН в страната, след неоповестени предварително спирания в Лвов, Тернопол и Кременчук.

Според информация от местни източници актрисата е влязла в Украйна в края на август, без това да бъде публично обявено.

Неогласените посещения на Джоли - започнали след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. – неведнъж са заварвали неподготвени както местните жители, така и властите.

По време на необявено посещение в южните градове Николаев и Херсон миналия ноември, програмата ѝ едва не се провали заради военни вербовчици, които поискаха обяснение защо шофьорът ѝ не се е записал в армията.