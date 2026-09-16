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Мутафчиев: По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации

Той отмени спектакли заради претърпян инцидент

16.09.2026 | 11:51 ч. 1
Мутафчиев: По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации

Приятели, искам да ви поздравя с една снимка от днес. Добре съм. По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации. Това пише в своя фейсбук публикация председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев.

Той публикува две снимки, на които е с големия драматург, поет и писател Стефан Цанев.

"Извинявам се на публиката за отменените представления! Скоро ще се видим отново в театъра", пише Мутафчиев.

И публикува творба на Цанев:

Ако не бях се сблъскал
с подли хора,
добрите нямаше да оценя.
Ако не беше мракът,
нямаше да имаме
понятие за светлина.
От враговете си,
от подлеците,
от озверените глупци
аз взех най-мъдрите уроци.
Благодаря ви,
подлеци!

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Миналата седмица той отмени своя моноспектакъл "Плач на ангел" заради инцидент.

"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса. Надявам се да се видим в най-скоро време", написа тогава актьорът в социалната мрежа.

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Тагове:

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