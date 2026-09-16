Аманда Сайфред и Томас Садоски се разделят след девет години брак

Аманда Сайфред и Томас Садоски поемат по различни пътища след девет години брак.

40-годишната актриса и 50-годишният Садоски потвърдиха раздялата си в общо изявление за People. Двамата разкриха, че всъщност са разделени "от известно време" и че решението се е оказало правилно както за тях, така и за семейството им.

"Разделени сме от известно време и това се оказа правилният ход за нас и за семейството ни. Завинаги ще бъдем един до друг - и това е хубаво", заявиха Сайфред и Садоски.

Двамата се запознават през 2015 г., когато играят заедно в постановката "Начинът, по който се справяме" ("The Way We Get By") извън Бродуей.

По-късно същата година пътищата им отново се пресичат на снимачната площадка на "Последната дума" ("The Last Word"), където играят влюбени. До следващата пролет химията от екрана вече се е пренесла и в реалния живот, а през март 2016 г. двамата са двойка.

По-късно същата година Сайфред и Садоски се сгодяват, а през март 2017 г. тайно сключват брак.

"Избягахме и се оженихме. Просто заминахме някъде извън града с човек, който да извърши церемонията - само двамата - и го направихме. Беше красиво. Беше точно такова, каквото трябваше да бъде. Само двамата, които си говорим един с друг", разказва тогава Садоски.

Само дни след сватбата двамата посрещат първото си дете - дъщеря им Нина. През септември 2020 г. се ражда и синът им Томас-младши.

Девет години семейство далеч от светлините на прожекторите

През годините Сайфред и Садоски до голяма степен пазеха личния си живот далеч от публичността и избраха по-спокоен ритъм във ферма в северната част на щата Ню Йорк.

От време на време актрисата все пак споделяше малки моменти от ежедневието им - семейната им рутина, животните, за които се грижат, както и общата им работа в подкрепа на деца, засегнати от военни конфликти.

През 2017 г., малко след сватбата им, Садоски говори с огромна топлота за съпругата си.

"Тя е човекът, когото обичам, на когото се възхищавам и когото уважавам най-много на света", споделя той.

Двамата продължиха да се подкрепят и професионално. През 2022 г. Сайфред благодари на Садоски в речта си при получаването на "Еми" за най-добра актриса в лимитиран или антологичен сериал или телевизионен филм за ролята си в "Отпадането" ("The Dropout").

Година по-късно Садоски беше до нея и на червения килим за премиерата на "Претъпканата стая" ("The Crowded Room").

През 2023 г. Сайфред описва двамата като "ин и ян", когато става дума за родителството, а Садоски разказва колко горд е, че работи редом със съпругата си в подкрепа на War Child USA.

"Той жертва много заради мен"

Още през януари 2026 г. Сайфред говори пред Vogue за подкрепата, която получава от Садоски по време на особено натоварен период в кариерата си.

Тогава актрисата признава, че съпругът ѝ "жертва много заради мен", докато тя работи по проекти като "Заветът на Ан Лий" ("The Testament of Ann Lee"), "Прислужницата" ("The Housemaid") и сериала "Дълга светла река" ("Long Bright River").

Дори след като двамата вече са били разделени за известно време, отношенията помежду им очевидно са останали близки - на 15 септември Сайфред публикува в Instagram Stories снимка на Садоски, който позира закачливо с гекон.