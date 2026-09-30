Киноцентър Бояна оживява за Хелоуин и чудовища превземат филмовите декори

Киноцентър Бояна ще се преобрази в свят на чудовища, митични създания и оживели филмови декори за Хелоуин. На 31 октомври там ще се проведе семейното събитие Horrorwood, организирано от Fest Team, с десетки забавления за деца и възрастни.

Концепцията тази година превръща киноцентъра в снимачна площадка, излязла извън контрол - декорите оживяват, героите слизат от екрана, а посетителите се превръщат в част от случващото се.

Програмата е разделена в три часови слота - от 11:00 до 14:00 ч., от 14:30 до 17:30 ч. и от 18:00 до 21:00 ч. Всеки от тях ще включва пълната програма на събитието, а във втория и третия специално участие ще има певицата MONA.

Две зони - от забавни чудовища до български хорър

Horrorwood ще бъде разделен на две тематични зони.

New York Backlot ще се превърне в семейния Monstertown, където чудовищата няма да бъдат толкова страшни, колкото забавни. Децата ще могат да срещнат персонажи, вдъхновени от Джак Скелингтън и Сали от "Кошмарът преди Коледа", Семейство Адамс, "Хотел Трансилвания", Каспър, Мигел и Данте от "Тайната на Коко", Битълджус, Ghostbusters, Франкенщайн и Jack O'Lantern.

Малките посетители ще преминават през 10 специални спирки. На всяка от тях ще получават печат и лакомство или подарък, а събрали всички печати ще получат и специална награда на изхода.

Другата страна на Horrorwood ще бъде значително по-мрачна.

"Долната земя" е зона 16+, вдъхновена от българския фолклорен хорър. Филмовите декори ще бъдат населени със същества от местните митове и легенди, а вместо познатите холивудски чудовища посетителите ще се срещнат с образи от българския фолклор.

Надуваеми атракции, VR, ескейп стаи и неон парти

За децата и тийнейджърите между 3 и 16 години са предвидени над 10 надуваеми атракции, тематичен грим, плетене на плитки, VR преживявания, ескейп стаи, арт ателиета и пейнтбол.

Програмата включва още KPop Demon Hunters неон парти, детски театър, кино и други активности.

Децата под 3 години ще влизат безплатно с предварително запазен билет.

Всички активности в рамките на Horrorwood са включени в цената на входния билет и няма да се заплащат допълнително. Достъпът до отделните атракции обаче ще зависи от капацитета им и ще бъде по реда на пристигане.