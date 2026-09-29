Италия разби Турция, Франция с втора победа при Зидан

Франция записа втора победа при новия си селекционер Зинедин Зидан, след като в мач от група А/1 на Лигата на нациите се наложи с 1:0 над Белгия. Победата на "петлите" дойде две минути преди края на срещата, след като Майkъл Олисе тръгна от собствената си половина, преодоля няколко бранители на "червените дяволи" и прати топката до гледата на вратата, пазена от Сен Ламенс.

Иначе срещата предложи много интригуващо първо полувреме и малко по-слабо второ, като двамата вратари Ламенс и Майк Менян на Франция няколко пъти тряваше да показват класата си.

Франция имаше първата възможност в 12-ата минута, когато ударът на Дезире Дуе се отби в горната греда. Белгийците отговориха с отлична атака в 18-ата, при която Де Бройне подаде към Де Кетеларе, който трябваше само с лекота да засече в мрежата, но той пропусна топката. А до края на първата част „петлите“ бяха по-активни.

В 53-ата минута Франция пак се размина с гола заради изстрел в гредата, този път на халфа на италианския Комо Лукаш да Куня. В 73-ата минута пък на терена се появи Доди Лукебакио за Белгия, който излезе сам срещу вратаря Менян, но стреля в тялото му.

Майкъл Олисе, който влезе в 77-ата минута на терена, донесе успеха на Зидан с изстрел с левия крак. Така Франция оглавява групата с 6 точки, пред Белгия с 3 и Италия с 3, след като „адзурите“ буквално размазаха Турция с 4:1 като гости.

Италианците бяха неудържими до 27-ата минута, когато вкараха три безответни гола. Алесандро Бастони откри резултата в 9-ата, завършвайки след ъглов удар. Минута по-рано Пио Еспозито пропусна за италианците.

В 22-ата минута Давиде Фратези покачи на 2:0, а след още пет минути Франческо Пио Еспосито намери Майкъл Кайоде, който овладя хубавия му пас в наказателното поле и шутира в десния ъгъл за 3:0.

Италианският селекционер на Турция Винченцо Монтела направи три смени на почивката и публиката на стадиона в Бурса се въодушеви две минути след началото на второто полувреме, след като Баръш Йълмаз намали. Но след три минути дойде ред и на Еспозито да се разпише, покачвайки на 4:1 след добавка с глава. Турците остават на дъното в групата без актив.

В група В2 Северна Ирландия затвърди възхода си и не допусна попадение при домакинството си на Унгария, завършвайки 0:0. Унгарците владееха повече топката, но ударите бяха 2 на 1 в полза на домакините. Бившият нападател на домакините и сега анализатор за Би Би Си Дейвид Хийли съжаляваше за пропуснатата възможност за победа.

В друга среща от тази група по-рано в понеделник Грузия и Украйна също не си вкараха голове и завършиха 0:0. Така Северна Ирландия и Украйна са с по 4 точки, Грузия и Унгария са с по 1.

Най-интересно беше в група В/4, където Швеция и Босна и Херцеговина постигнаха убедителни победи. Шведите оглавиха потока с 6 точки, след като се наложиха с 3:1 над Полша у дома, докато босненците бяха категорични с 4:2 над Румъния като гости.

Шведите започнаха много агресивно и стигнаха до ранен гол чрез Бенямин Нюгрен, който добави топката в мрежата след разиграване на корнер от ляво, центриране и продължен пас от Виктор Линдельоф. Себастиан Шимански изравни две минути преди края на първото полувреме след пас на Никола Залевски и отбита топка от гредата.

През второто полувреме два красиви гола на Ясин Аяри и Виктор Гьокереш осигуриха успеха на играчите на Греъм Потър.

Под ръководството на Сергей Барбарес младите звезди на Босна и Херцеговина се развихриха и не оставиах много шансове на домакините, вкарвайки три попадения до почивката. Автори бяха Армин Гигович (12-а минута), Тарик Мухаремович (19) и Харис Табакович (40). След почивката Ермин Махмич вкара за 4:1, а за Румъния се отличиха Даниел Бирлигя и Александру Чикълдау.

Босна и Херцеговина има 4 точки, Полша е с 1, а Румъния е с две поражения.

Днес продължават мачовете от втория кръг на турнира на УЕФА Лига на нациите, като един от десетте мача е България – Естония в Пловдив от 21.45 часа.