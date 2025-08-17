IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Някои 60-годишни имат имунна система по-млада от хронологичната им възраст

Те обаче са склонни към автоимунни заболявания

17.08.2025 | 13:38 ч. Обновена: 17.08.2025 | 14:35 ч. 4
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Изследователи от световноизвестният болничен комплекс „Клиника Мейо“ (Mayo Clinic) в Ню Йорк са открили, че някои хора над 60 години притежават имунна система, която изглежда значително по-млада от хронологичната им възраст.

Тази клетъчна „младост“ при по-възрастните хора обаче е свързана със значителен недостатък: повишен риск от развитие на автоимунни заболявания.

Откритието е направено по време на проучване на над 100 възрастни пациенти, лекувани за гигантоклетъчен артериит, рядко автоимунно заболяване.

Изследователите са установили, че тези пациенти имат „стволоподобни Т-клетки“, които, въпреки че се държат като млади стволови клетки, допринасят за разпространението на автоимунното заболяване.

Констатациите предполагат сложен компромис, показващ, че имунната система, старееща заедно с тялото, може да предлага ползи, въпреки предполагаемото предимство на „по-младата“ имунна система. /Труд

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

клиника мейо възрастни 60-годишни имунна система
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem