Някои 60-годишни имат имунна система по-млада от хронологичната им възраст

Изследователи от световноизвестният болничен комплекс „Клиника Мейо“ (Mayo Clinic) в Ню Йорк са открили, че някои хора над 60 години притежават имунна система, която изглежда значително по-млада от хронологичната им възраст.

Тази клетъчна „младост“ при по-възрастните хора обаче е свързана със значителен недостатък: повишен риск от развитие на автоимунни заболявания.

Откритието е направено по време на проучване на над 100 възрастни пациенти, лекувани за гигантоклетъчен артериит, рядко автоимунно заболяване.

Изследователите са установили, че тези пациенти имат „стволоподобни Т-клетки“, които, въпреки че се държат като млади стволови клетки, допринасят за разпространението на автоимунното заболяване.

Констатациите предполагат сложен компромис, показващ, че имунната система, старееща заедно с тялото, може да предлага ползи, въпреки предполагаемото предимство на „по-младата“ имунна система. /Труд