Кунчев: Новата система за ваксини ще е готова от септември

Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев коментира новата система за ваксини и имунизации. Ексепртът заяви, че се надява системата от септември да бъде факт.

Според Кунчев в България ежегодно се правят над 2 млн. имунизации и реимунизации. "Лекарите свикнаха да боравят с електронни системи. Те работят ефективно с малки изключения", каза пред БНТ здравният инспектор.

По отношение на летните вируси Кунчев заяви, че нещата вървят добре и няма епидемии. “Дори по Черноморието нещата са много добре. Втори сме в Европа по чистота на водите” коментира експерта и добави, че има леко завишаване на болни от ентеровируси, но всичко е в границите на нормалното.

Доц. Кунчев добави, че новият COVID вариант не е като предишния и се следи. "Всички бактерии, които се разпространяват в момента са познати. Ставаме все по-тропическа страна, климата влияе на болестите. Заболявания като западнонилска треска стават ежедневие. Ще предложим да се изучават в медицинските университети", добави главният държавен здравен инспектор.

Кунчев направи коментар и за водната криза в Плевен. "Въпреки че в първите минути от чешмите тече мътна вода, тя не е опасна. На много места в страната има замърсяване на водата с различни вещества. Където тя не отговаря на изискванията, ние я спираме и я проверяваме докато вече няма проблем", обясни доц. Кунчев.

Държавния главен инспектор коментира и забранената съставка ТПО в лаковете. "Не можем да кажем твърдо, че веществата в лака са канцерогенни. Със същото решение на ЕС, с което е включен в списък със забранени вещества, са включени още 400. Доказано е, че влиза в най-опасната група токсични за производство вещества. Задължени сме да спрем неговата употреба от първи септември. Това е решение, което е взето в началото на годината", допълни доц. Кунчев.