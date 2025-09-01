Проф Кантарджиев: Наблюдават се чревните инфекции, COVID вече не е опасен

С настъпването на есента се наблюдава ръст на случаите на COVID-19. Въпреки това специалистите са категорични – няма място за паника. Инфекцията вече не е така опасна, както в началото на пандемията преди четири години.

Проф. Тодор Кантарджиев, специалист по микробиология, имунология и епидемиология и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, успокои, че сегашните случаи на COVID-19 протичат леко. По думите му пациентите се оплакват предимно от болки в гърлото, често само в едната сливица. “Ако се вземат бързи мерки още в първия ден, болката изчезва и се избягват усложнения“, каза специалистът пред Nova news.

Освен COVID-19, в момента се наблюдава и повишение на чревни инфекции, придружени с диарии. Проф. Кантарджиев отправи и предупреждение към хората, пътували в чужбина: “Трябва да внимаваме някои юнаци от чужбина да не се върнат изпохапани от тропически комари и да забравят да съобщят на личния си лекар“, каза експертът.

Проф. Кантарджиев добави, че първите случаи на грип обикновено са през ноември, а епидемичното разпространение започва през декември. Най-сериозният пик обикновено настъпва през януари. Според специалистът общият имунитет в обществото е повишен, благодарение на преболедуването и ваксинациите. Това ще допринесе за по-лекото протичане на бъдещи инфекции.