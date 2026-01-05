Наводнения и евакуации в Испания заради бурята "Франсис"

Бурята "Франсис" достигна югоизточната част на Испания и предизвика частични наводнения и евакуации. Към момента няма данни за пострадали хора.

Над 260 инцидента, свързани с проливни дъждове, са регистрирани в провинциите Малага и Кадис.

Регионалното правителство на Андалусия е разпоредило превантивна евакуация на хората от 470 жилища в общините Сан Роке и Лос Бариос в Кадис. По-рано от домовете си са изведени още тридесет души.

В Малага, кметството на Картама откри спортен павилион, за да могат семействата, които са били принудени да напуснат жилищата си поради покачващите се води на река Гуадалхорсе, която е преляла от коритото си в общините, най-близо до устието ѝ, да прекарат нощта.

В Кадис, река Гуадаранке е причинила най-много проблеми, принуждавайки 17 души да напуснат домовете си в Кампо де Гибралтар, където Гражданската гвардия продължава да спасява хора. Заради високото ниво на реката, град Химена де ла Фронтера е напълно откъснат, тъй като всичките пътища от и към него са затворени. Освен това е спряно движението по още 13 пътни отсечки между Малага и Кадис.

В Малага е обявен червен код за опасно време и жителите получиха съобщения на мобилните си телефони с призив да не предприемат пътувания. /БНР