Хапвайте киви при запек и за силен имунитет

То е плод, който по-често консумираме през есенно-зимния период. Сочно, вкусно с малко калории – кивито. Смятано за суперхрана, кивито е полезно за здравето на сърцето, осигурява ни калий и е подходящо за отслабване. Вижте още няколко причини да го хапвате по-често.

1. Подсилване на имунната система

Кивито е отличен източник на антиоксиданти, сред които витамин С. Антиоксидантите са важни за поддържането на имунната функция. Според изследвания, редовната консумация на киви може да допринесе за значително намаляване на определени видове протеини, които могат да предизвикат възпалителни имунни реакции.

2. Намаляване на риска от заболявания

Витамин C не е единственият антиоксидант, който се съдържа в кивито. Вкусният плод ни осигурява и витамин Е, каротеноиди, лутеин и зеаксантин, както и полифеноли, показват западни изследвания. Антиоксидантите са известни със способността си да се борят със свободните радикали.

Свободните радикали могат да причинят оксидативно увреждане, което е известен фактор за много заболявания. Някои западни изследвания показват, че кивито може да намали риска от хронични заболявания.

Източник: Киви при запек? 6 причини да ядем този плод