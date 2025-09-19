Полезни храни, помагащи за хормоналния баланс в женското тяло

Знаете ли какво е общото между горските плодове, куркумата, авокадото, киселото мляко, сьомгата, лененото семе, киноата, кафявия ориз, брюкселското зеле, семената от чиа, джинджифила? Те са не само вкусни, но за тези храни се смята, че допринасят за поддържането на хормонален баланс в женското тяло.

Когато ни липсва енергия, имаме резки промени в теглото, настроението, болезнен цикъл, тежък предменструален синдром и т. н., то това може да се отнася за хормонален дисбаланс и е важно да се консултираме с лекар. Начинът ни на хранене и живот са много важни за това хормоните ни да бъдат в равновесие.

Кои храни да добавите към менюто си за повече здраве?

Яйца

Консумацията на яйца ни осигурява добър баланс на мазнини и протеини, които са от съществено значение за производството на хормони. Съдържанието им на холин подпомага здравето на мозъка, като косвено благоприятства хормоналната регулация.

Листни зеленчуци

Те са богати на много важния минерал магнезий. Доказано е, че листните зеленчуци облекчават симптомите на ПМС, като подкрепят ендокринната система. Те също така съдържат антиоксиданти, които са полезни за хормоналното здраве, сочат изследвания.

Наблегнете на зеленчуци като:

Спанак;

Маруля;

Карфиол;

Аспержи;

Броколи;

Зеле.

Източник: Тези храни помагат за хормоналния баланс в женското тяло