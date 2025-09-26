Шестият и седмият месец на бебето: храната като приключение и физическата стабилност

Първите 12 месеца от живота на всяко бебе се свързват с безброй приключения и поводи за радост. С всеки изминал ден вашето мъниче все по-уверено опознава света, а растежът и усвояването на нови умения се случват толкова бързо и неусетно, че на моменти ни се струват като истинско чудо.

Шестият и седмият месец от развитието определено са период, който продължава да изненадва. С навършването на първата половин годинка пред детето се открива друг свят – запознава се с нови вкусове, става по-социално. Това е етапът на захранване с твърда храна, което майката очаква с трепет и немалко тревога. Бебето расте и заяква физически, като през 7-ия месец вече подобрява своята координация и прави първи опити за сядане.

В рамките на видеопоредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ д-р Боряна Георгиева – педиатър с дългогодишен опит, и Снежина Киндалова, майка на Велимир, споделят полезни съвети за всеки месец от първата година. Ето какво е важно да знаете за 6-ия и 7-ия месец.

Захранването – кога

Захранването е много важна стъпка. Обикновено започва през 6-ия месец, а през 7-ия продължава с въвеждането на нови вкусове и текстури.

Д-р Боряна Георгиева очертава няколко признака, че бебето е готово да премине към твърда храна: ако може да седи с опора и държи главата си стабилно; ако проявява интерес към вашата храна; ако отваря устичка, когато му предлагате лъжичка; ако изчезне т.нар. рефлекс на избутване с езиче.

Щадящо начало

В началото на захранването предлагайте храна с гладка консистенция. Основното хранене остава кърмата или адаптираното мляко. Препоръката е да се започне с пюрета от зеленчуци – тиква, морков, картоф, а нова храна да се въвежда през интервал от 3–5 дни. Постепенно може да се включват безглутенови каши и плодови пюрета.

С търпение и любов

Ако в началото бебчето яде по няколко лъжички, това не е повод за притеснение. Бъдете търпеливи.

„Създайте спокойна атмосфера – хранете бебето, когато е спокойно и будно“, съветва д-р Георгиева и допълва: „Уважавайте темпото му – ако откаже, опитайте отново след ден-два. Показвайте радост и одобрение – усмивките насърчават детето.“

Захранване и хидратация

С представянето на твърдите храни в менюто на вашето мъниче е време детето да се запознае и с приема на вода. Това се случва постепенно и в малки количества, като е възможно в началото тя да бъде отхвърлена, тъй като нейната консистенция също е нова за бебето – тя е значително по-рядка от кърмата.

Д-р Георгиева напомня, че е добре да се започне с няколко глътки след хранене, като постепенно количеството се увеличава. Тя обръща внимание, че на този етап основен източник на хидратация остава кърмата. Важно е също каква вода се предлага за пиене и приготвяне на храната. DEVIN Изворна е подходящ избор – тя е чиста, естествено слабо минерализирана вода и се препоръчва от Българската педиатрична асоциация.

Като на игра: развитие на координацията и стабилността

Физическото и когнитивното развитие на бебето продължава стремително и през 7-ия месец. Детето вече е по-социално, демонстрира недвусмислени емоции – търси внимание, радва се, недоволства и изразява любопитство. Прави и първи опити за сядане с опора. Това е моментът за стимулиране на двигателната активност чрез упражнения за укрепване, тъй като предстоят и първи опити за пълзене.

Затова седмият месец е подходящ за игри, които стимулират координацията и силата: подавайте играчки от различни страни, за да може бебето да се протяга. Играчките трябва да са достатъчно далеч, за да се предизвика усилия за хващане, но не прекалено, тъй като мъникът може да загуби интерес. Поставяйте безопасни предмети около него, за да се накланя и хваща. Използвайте меки топки и музикални играчки за изследване с ръце.

Това е и периодът, в който се наблюдава последователност на мисълта – бебето може да използва играчка в ръката си, за да доближи до себе си друга, към която проявява по-голям интерес. Може да се наблюдава и избутване на предмети, които му пречат.

Д-р Георгиева обръща внимание и на създаването на защитена зона за игра – без опасни и дребни предмети. „Никога не оставяйте детето само особено ако седи или се накланя“, напомня тя.

Практическите съвети от поредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ подкрепят майките във всяка стъпка от този уникален период. Следващият епизод ще е посветен на чудесата през осмия месец.

