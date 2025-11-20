Как да балансирате хормоните в 20-те, 30-те, 40-те

Нашите хормони са химическите посланици на тялото – те контролират растежа, метаболизма, настроението, репродукцията, съня и много други функции.

Според Клиника Кливланд, с настъпването на 30-те, 40-те и по-късните години на жените, хормоналните модели се променят и възникват нови предизвикателства. Добрата новина е, че можете да подкрепите хормоните си с избор на правилна диета, начин на живот и управление на стреса.

Какво влияе на хормоналния баланс?

Стрес и сън

Хроничният стрес поддържа високи нива на кортизол („хормонът на стреса“), което може да повлияе на други хормони като инсулин, тироидни и полови хормони. Според medicalnewstoday, лошият или нередовен сън също нарушава растежния хормон, инсулина и други регулатори.

Диета и хранене

Това, което ядете, влияе на хормоните ви. Например високото съдържание на захар или рафинирани въглехидрати може да наруши инсулина и някои механизми на пренос на хормони, както и трансформацията им в активните им форми. Адекватните здравословни мазнини, фибри, протеини и микроелементи подпомагат производството и баланса на хормоните.

