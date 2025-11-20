IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да балансирате хормоните в 20-те, 30-те, 40-те

Включете здравословни мазнини в менюто си

20.11.2025 | 23:30 ч. 4
Снимка: istock

Нашите хормони са химическите посланици на тялото – те контролират растежа, метаболизма, настроението, репродукцията, съня и много други функции. 

Според Клиника Кливланд, с настъпването на 30-те, 40-те и по-късните години на жените, хормоналните модели се променят и възникват нови предизвикателства. Добрата новина е, че можете да подкрепите хормоните си с избор на правилна диета, начин на живот и управление на стреса.

Какво влияе на хормоналния баланс?

Стрес и сън

Хроничният стрес поддържа високи нива на кортизол („хормонът на стреса“), което може да повлияе на други хормони като инсулин, тироидни и полови хормони. Според medicalnewstoday, лошият или нередовен сън също нарушава растежния хормон, инсулина и други регулатори. 

Диета и хранене

Това, което ядете, влияе на хормоните ви. Например високото съдържание на захар или рафинирани въглехидрати може да наруши инсулина и някои механизми на пренос на хормони, както и трансформацията им в активните им форми. Адекватните здравословни мазнини, фибри, протеини и микроелементи подпомагат производството и баланса на хормоните. 

Източник: Как да балансирате хормоните в 20-те, 30-те, 40-те

