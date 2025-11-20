Здравеопазване пред колапс: Претоварена система и липса на контрол

Tиха, но изключително опасна криза зрее в част от болниците. Криза, която не идва отвън, а се развива вътре. Докато обществото обсъжда реформи, бюджети и нови политики, в лечебните заведения в България отдавна е налице бактерия, която не се подчинява на правилата на съвременната медицина. Тя не се страхува от антибиотиците. Не реагира на стандартните терапии. И в много случаи – не оставя място за грешки.

Става дума за мултирезистентната клебсиела пневмония - микроорганизъм, който е оцелял след години на масова, често неразумна употреба на антибиотици. Бактерия, която е изградена да издържа и да оцелява там, където други загиват.

Докато официалната статистика отчита спад в употребата на антибиотици сред населението, в болничната система се случва точно обратното – повече широкоспектърни препарати, повече натиск, повече поводи за резистентност. И резултатът е налице - щамове, срещу които медицината постепенно губи оръжията си.

Тази бактерия не е просто медицински проблем. Тя е индикатор за натоварена система, за липса на контрол, за забавена диагностика, за хронични пропуски в хигиената. Индикатор, че здравеопазването ни е уязвимо не само към кризи като пандемията, а и към нещо много по-подмолно - вътрешна, тиха епидемия, която може да засегне всеки от нас.

А контролът от страна на РЗИ и ИА "Медицински надзор у нас" често е само на документи и проформа. Около тази теза се обединиха в ефира на "Директно" доц. Иван Иванов, завеждащ Националната референтна лаборатория "Контрол и мониториране не антибиотичната резистентност" в НЦЗПБ и адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.

Кой и защо допуска пропуски в дезинфекцията, хигиената и стандартите в болниците у нас? Защо пациенти биват изписвани заразени с резистентни бактерии в болнична среда?

На този фон - употребата на антибиотици у нас намалява след въвеждането на електронните рецепти, но антибиотичната резистентност расте. Основен проблем остава масовото предписание на широкоспектърни препарати.

Коментар по темата и от Константин Попов, главен секретар на ИК на магистър-фармацевтите.

