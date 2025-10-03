Природни лекове при камъни в бъбреците

След като се образуват, бъбречните камъни могат да причинят силна коремна болка и понякога гадене. Ако сте диагностицирани с камъни в бъбреците или подозирате, че може да имате такива, е важно да предприемете проактивни стъпки за тяхната превенция и лечение. Какви могат да бъдат те?

Пийте вода

Водата помага за поддържане на нивата на хидратация. Смята се за еликсир на живота. Водата помага на бъбреците да ускорят процеса на храносмилане и усвояване на минерали и хранителни вещества. Също така помага за изхвърлянето на ненужните токсини от тялото, които биха могли допълнително да навредят на бъбреците.

Хората с песъчинки и камъни в бъбреците е добре да пият много вода, за да изхвърлят камъните чрез урината. Обикновено се препоръчва да се пият 7 до 8 чаши вода на ден.

Консумирайте нар

Този плод е богат на няколко хранителни вещества и е изключително здравословен. Сокът от нар и семената му са важни за изхвърлянето на камъни в бъбреците, тъй като са добър източник на калий.

Калият предотвратява образуването на минерални кристали, които могат да се развият в камъни в бъбреците. Благодарение на стягащите си свойства, той понижава нивата на киселинност в урината, намалява образуването на камъни и изхвърля токсините от бъбреците.

Източник: 5 природни лека при камъни в бъбреците