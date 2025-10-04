IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кога фастингът може да е вреден за жените?

Има няколко различни подхода, които хората предприемат към периодичното гладуване

04.10.2025 | 13:56 ч. 10
Снимка: istock

Периодичното гладуване може да има голям (но и понякога негативен) ефект върху половите хормони прогестерон и естроген. „Гладуването може да повлияе на овулацията. Може да повлияе на менструалния ви цикъл. И дори да не се опитвате да забременеете, тези хормони са от голямо значение за тялото ви. Периодичното гладуване все още може да бъде ефективно за жените, но е добре да сте внимателни, за да го правите по правилния начин“, това споделя Джулия Зумпано, регистриран диетолог.

Може ли периодичното гладуване или т. нар. фастинг да не е полезно за жените?

Гладуването влияе на хормоните 

По време на менструалния ви цикъл нивата на естроген и прогестерон се променят. Покачването и спадането на хормоните ви се регулира главно от гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH). „GnRH може да бъде много чувствителен към фактори на околната среда“, заявява Зумпано. „Неща като гладуването могат да му попречат да си върши работата и да освобождава химикалите, необходими за стимулиране на естроген и прогестерон.“ Една от причините за това може да е еволюционна.

Повишаването на определени хормони задейства овулацията, което е прозорецът от цикъла ви, през който можете да забременеете. Периодичното гладуване, според теорията, може да накара тялото ви да се държи така, сякаш храната е оскъдна и че сте изложени на риск от глад. А това далеч не са идеалните условия за здравословна бременност. Така тялото ви предотвратява овулацията, за да предотврати бременност. Това ефективно понижава естрогена и прогестерона в тялото ви, което може да причини редица симптоми, включително: 

  • Промени в менструалния ви цикъл, включително пропуснати менструации
  • Промени в настроението или раздразнителност 
  • Топли вълни и нощно изпотяване 
  • Главоболие 
  • Ниско сексуално желание (либидо) 
  • Суха кожа 
  • Косопад 
  • Акне 
  • Проблеми със съня 
  • Сърцебиене 
  • Безплодие 

