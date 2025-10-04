Кога фастингът може да е вреден за жените?

Периодичното гладуване може да има голям (но и понякога негативен) ефект върху половите хормони прогестерон и естроген. „Гладуването може да повлияе на овулацията. Може да повлияе на менструалния ви цикъл. И дори да не се опитвате да забременеете, тези хормони са от голямо значение за тялото ви. Периодичното гладуване все още може да бъде ефективно за жените, но е добре да сте внимателни, за да го правите по правилния начин“, това споделя Джулия Зумпано, регистриран диетолог.

Може ли периодичното гладуване или т. нар. фастинг да не е полезно за жените?

Гладуването влияе на хормоните

По време на менструалния ви цикъл нивата на естроген и прогестерон се променят. Покачването и спадането на хормоните ви се регулира главно от гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH). „GnRH може да бъде много чувствителен към фактори на околната среда“, заявява Зумпано. „Неща като гладуването могат да му попречат да си върши работата и да освобождава химикалите, необходими за стимулиране на естроген и прогестерон.“ Една от причините за това може да е еволюционна.

Повишаването на определени хормони задейства овулацията, което е прозорецът от цикъла ви, през който можете да забременеете. Периодичното гладуване, според теорията, може да накара тялото ви да се държи така, сякаш храната е оскъдна и че сте изложени на риск от глад. А това далеч не са идеалните условия за здравословна бременност. Така тялото ви предотвратява овулацията, за да предотврати бременност. Това ефективно понижава естрогена и прогестерона в тялото ви, което може да причини редица симптоми, включително:

Промени в менструалния ви цикъл, включително пропуснати менструации

Промени в настроението или раздразнителност

Топли вълни и нощно изпотяване

Главоболие

Ниско сексуално желание (либидо)

Суха кожа

Косопад

Акне

Проблеми със съня

Сърцебиене

Безплодие

Източник: Защо фастингът може да е вреден за жените?