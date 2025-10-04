Кога фастингът може да е вреден за жените?

Периодичното гладуване може да има голям (но и понякога негативен) ефект върху половите хормони прогестерон и естроген. „Гладуването може да повлияе на овулацията. Може да повлияе на менструалния ви цикъл. И дори да не се опитвате да забременеете, тези хормони са от голямо значение за тялото ви. Периодичното гладуване все още може да бъде ефективно за жените, но е добре да сте внимателни, за да го правите по правилния начин“, това споделя Джулия Зумпано, регистриран диетолог.
Може ли периодичното гладуване или т. нар. фастинг да не е полезно за жените?
Гладуването влияе на хормоните
По време на менструалния ви цикъл нивата на естроген и прогестерон се променят. Покачването и спадането на хормоните ви се регулира главно от гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH). „GnRH може да бъде много чувствителен към фактори на околната среда“, заявява Зумпано. „Неща като гладуването могат да му попречат да си върши работата и да освобождава химикалите, необходими за стимулиране на естроген и прогестерон.“ Една от причините за това може да е еволюционна.
Повишаването на определени хормони задейства овулацията, което е прозорецът от цикъла ви, през който можете да забременеете. Периодичното гладуване, според теорията, може да накара тялото ви да се държи така, сякаш храната е оскъдна и че сте изложени на риск от глад. А това далеч не са идеалните условия за здравословна бременност. Така тялото ви предотвратява овулацията, за да предотврати бременност. Това ефективно понижава естрогена и прогестерона в тялото ви, което може да причини редица симптоми, включително:
- Промени в менструалния ви цикъл, включително пропуснати менструации
- Промени в настроението или раздразнителност
- Топли вълни и нощно изпотяване
- Главоболие
- Ниско сексуално желание (либидо)
- Суха кожа
- Косопад
- Акне
- Проблеми със съня
- Сърцебиене
- Безплодие
Източник: Защо фастингът може да е вреден за жените?Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.