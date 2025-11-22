IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въздушна линейка транспортира мъж от Ямбол, паднал от високо

Пострадалият ще бъде настанен в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

22.11.2025 | 17:29 ч. 4
БГНЕС

В Ямбол отново е задействана системата за спешна медицинска помощ по въздуха. В Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" към 11:00 часа днес е постъпил 49-годишен пациент с фрактура на лумбален прешлен, вследствие на падане от голяма височина.

След направена на пациента образна диагностика и консултация с неврохирург, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка за лечение в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз".

Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер", където се очаква да кацне специализирният медицински хеликоптер, съобщиха от МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол.

