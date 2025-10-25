Влияе ли наистина връщането на часовника с един час назад на здравето ви?

Всяка година, когато часовниците се връщат назад през октомври, милиони хора празнуват това, че ще получат „допълнителен час“ сън. Но доколко това малко изместване наистина влияе на телата ни, съня ни и настроението ни?

Според експертите есенният преход е много по-лек от пролетната промяна - но не е напълно безобиден. Промяната фино нарушава нашия циркаден ритъм, вътрешния 24-часов часовник, който регулира съня, бдителността, производството на хормони и настроението.

Разбиране на циркадните ритми

Ефектите от промяната на часовника се коренят в нашите циркадни ритми - вътрешния 24-часов часовник на тялото, който регулира съня, бдителността, производството на хормони и настроението.

„Във всяка клетка на тялото има циркаден часовник, но има и основен часовник - група неврони в мозъка, които автоматично следват светлината, зората, здрача и тъмнината чрез сигнали от очите“, обяснява Тимо Партонен, доцент по психиатрия в Университета в Хелзинки, пред Euronews Health. „Колко добре функционира този часовник, влияе върху това колко добре спим и колко добро или лошо е настроението ни. Ето защо е толкова важно."

Какво е лятното часово време?

Лятното часово време (DST) е практиката часовниците да се местят напред с един час през пролетта и назад през есента, за да се удължи вечерната дневна светлина. По-голямата част от Европа, Северна Америка, части от Африка и Азия следват тази система.

Тази година часовниците ще се върнат назад в неделя, 26 октомври.

Въпреки че мнозина приветстват допълнителния час, промяната все още променя вътрешното ни време - и някои хора я усещат повече от други.

„Като цяло, въпреки оплакванията, че се стъмнява по-бързо, есенната обикновено се възприема като по-малко болезнена“, казва пред Euronews Health професор Малкълм фон Шанц, хронобиолог от университета Нортъмбрия. „Тези, които не харесват есенната промяна, се оплакват главно, че внезапно се стъмнява, когато тръгват от работа. Но това просто отразява къде живеем: по това време на годината няма достатъчно дневни часове, за да бъдат светли както сутрините, така и вечерите. Това не е резултат от промяната на часовника, а само от географията. Второ, и по-малко интуитивно, е, че биологично и физиологично светлината сутрин е много по-важна за нас."

Партонен се съгласи, казвайки, че „адаптирането е по-лесно към есенната промяна на часовника, защото ни дава допълнителен час към деня ни.

“За главния циркаден часовник е по-лесно да се адаптира към този нов график", допълва той, но предупреждава, че първоначално сънят може да не е толкова освежаващ, колкото през летните месеци. „Съществува и риск хората да не използват допълнителния час за сън - вместо това, те остават будни по-късно и продължават да натрупват недостиг на сън. Промяната може да е възможност да наваксаме с почивката, но повечето хора не я използват по този начин.“

Как промяната на часовото време може да повлияе на телата ни

Пролетната промяна на часовото време – която краде един час сън – е свързана с краткосрочни пикове на пътнотранспортни произшествия, загуба на сън и инфаркти (едно проучване, цитирано от Американската фондация за сърце, установи, че има 24% увеличение на инфарктите в деня след преминаването към лятното часово време).

Но промяната през октомври все още може да има по-фини ефекти.

Проучване от 2025 г. на университета Ливърпул Джон Мурс и Оксфордския университет установи, че жените са по-склонни от мъжете да съобщават за повишена тревожност, объркване и стрес в дните след промяната на часовото време. Нарушенията в рутината на децата, като по-късно лягане и затруднено събуждане, също допринасят за стреса в домакинствата.

По-широки здравни изследвания показват, че честите промени на часовото време могат да носят по-сериозни, дългосрочни рискове.

Неотдавнашен анализ на учени от Станфордската медицинска болница установи, че Двугодишното смяна на часовника може да доведе до по-високи нива на инсулт и затлъстяване. Проучването сравнява три политики - постоянно стандартно време, постоянно лятно часово време и настоящото двугодишно смяна на часовото време - и заключава, че сезонните промени на времето са най-лошият вариант.

Чрез моделиране на излагането на светлина, циркадното подравняване и здравните резултати в Съединените щати, изследователите изчислиха, че приемането на постоянно стандартно време може да предотврати около 300 000 инсулта годишно и да намали затлъстяването при 2,6 милиона души. Постоянното лятно часово време би постигнало около две трети от тази полза, според изследването.

Как да поддържаме редовен режим на сън

Поддържането на постоянен режим на сън е един от най-важните - и често пренебрегвани - аспекти на нашето дългосрочно здраве.

„Знаем, че е важно, и също така знаем, че телата ни могат да се справят с някои нередовности. Но от епидемиологичните данни знаем, че за дългосрочно здраве е по-добре да се сведат до минимум колебанията“, обяснява Шанц.

Той описа съвременния навик да наваксваме със съня през седмицата - известен като „социален джетлаг“ - като биологично разрушителни.

„Много от нас стават рано през седмицата и след това спят през уикендите - по същество променяйки графика си, сякаш пътуваме до друга часова зона в петък и се връщаме в понеделник. Този модел има същите дългосрочни отрицателни ефекти като честото излагане на джетлаг“, обяснява той.

Проучване, публикувано в Journal of Epidemiology & Community Health, установи, че хората с нередовни цикли на сън-бодърстване имат 26% по-висок риск от сериозни сърдечно-съдови събития, като инфаркти и инсулти, дори ако са получили препоръчителните 7-9 часа сън на нощ.

Трябва ли да преосмислим лятното часово време?

Много учени и организации за сън - включително Британското дружество за сън, което направи официално изявление по въпроса миналата година - подкрепят прекратяването на двугодишните промени на часовото време в полза на постоянно стандартно време.

Европейският съюз предложи прекратяване на сезонните промени на часовото време през 2018 г. и докато Европейският парламент го подкрепи по принцип, държавите членки не можаха да се споразумеят дали да приемат постоянно стандартно време или лятно часово време.

Засега часовникът продължава да се мести напред-назад всяка година.

Експертите са съгласни, че използването на допълнителния час за истинска почивка - вместо да стоите будни до късно - може да помогне за по-плавен преход.

„Заспивайте достатъчно рано“, съветва д-р Партонен. „Ако смяната на часовника се случи в нощта между събота и неделя, лягайте си в обичайното си време - или малко по-рано - в събота. По този начин можете да използвате допълнителния час за сън и да намалите евентуалното лишаване от сън“.