Противогрипните ваксини за деца ще станат безплатни?

МЗ обсъжда тази идея

25.10.2025 | 12:47 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Противогрипните ваксини може да станат безплатни и за деца - такава идея обсъжда Министерството на здравеопазването. В момента програмата покрива само хората над 65 години.

Все още не е решено до каква възраст ще се полагат безплатните ваксини - дали до 6 или до 11 години. Това обаче ще може да стане след 2026 година.

"Логичната стъпка на програмата е след като сме предпазили една от най-рисковите групи - възрастните - да погледнем и към втората група - децата. Всички сме наясно, че в момента, в който те се завърнат в училище, градини, ясли рязко се увеличава заболеваемостта от респираторни инфекции, включително когато започне сезонният грип. Много често те са приносителите, хората, които го вкарват в семейството. така че най-добрата стъпка би била да ги включим към групите, които имат достъп безплатно и ако желаят да се имунизират", коментира главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Ваксината срещу варицела за децата трябва да бъде включена в имунизационния календар от догодина, но все още наредбата не е публикувана за обществено обсъждане. 

