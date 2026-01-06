IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Д-р Баймакова за грипа: Този вариант скоро не е бил срещан

Децата и хората с потиснат имунитет са най-уязвими

06.01.2026 | 10:17 ч. Обновена: 06.01.2026 | 10:19 ч. 4
"Наблюдава се малко по-ранно изместване и появата на грипа. Молекулярно-генетичните анализи установяват вариант тип А(H3N2). Той пак е от тип А, който е включен и във ваксинационния щам. Място за паника няма!", обясни пред БНР гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести към ВМА.

По думите й този вариант скоро не е бил срещан, т.е. имунитетът ни е понижен: "Много хора се заразяват. Чисто статистически вероятността за по-тежко протичане и усложнения се увеличава".

Тя отбеляза, че грипният вирус е силно заразен, заболяването е сериозно и крие много рискове.

"Появява се внезапно. Една отпадналост, силни мускулни болки, главоболие, висока температура, суха кашлица. Имаме много кратък инкубационен период – от един до три дни", допълни тя.

Необходимо е навреме да се започне противовирусно лечение, подчерта тя.

"В момента децата са най-уязвими. Хората с белодробни и сърдечни заболявания, които са с потиснат имунен отговор са най-рискови".

Д-р Баймакова посочи кои са най-тежките усложнения, до които може да доведе грипът.

"На първо място белодробни – тежка пневмония, дихателна недостатъчност. Засягане на нервната система с менингити, сърдечно засягане - миокардити, полиорганно засягане".

Тя отбеляза, че не бива да пренебрегваме здравето си, ако усетим симптоми на грип, а да останем вкъщи и да започнем лечение.

"Самолечението е опасно, когато не знаем с какво се борим. Антибиотиците нямат никакво място, ако говорим за вирусни инфикции. Единственото им приложение е след 5-7 - ми ден, когато се наслагат вторични бактериални инфекции".

