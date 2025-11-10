Фармацевти: Пациентите може да останат без лекарства заради новия софтуер

Фармацевтите алармират, че с изискването за задължително използване на софтуера СУПТО от началото на следващата година може да се стигне до реална невъзможност да бъдат изписвани лекарства на пациентите.

Времето за въвеждане и тестване на системата е изключително малко, споделят те и предупреждават, че са готови за протестни действия.

Фармацевтите заявяват, че браншът им е изключително добре регулиран и тук идеята за борба със сивия сектор не е фактор, защото всички аптеки са свързани с няколко институции едновременно при продажбата на лекарства.

"Проблемът наистина е голям, тъй като искането за въвеждане на СУПТО ще доведе до изключително усложняване за кратък период от време на системите, с които работим. В момента те са изключително сложни и за няколко секунди е необходимо да си направят комуникация с три изключително важни системи", каза пред Нова тв магистър-фармацевтът Ростислав Курдов.

По думите му пациентът ще пострада най-вече от това, че когато софтуерът няма да може да отговори на изискването на държавата, фармацевтите няма как да му отпуснат лекарство. Така има опасност пациентите да останат без лекарства.

"Настояването на Фармацевтичния съюз е фармацевтичният бранш, ако държавата наистина много държи на тази система СУПТО, да ни даде реално време, в което системите да могат да бъдат тествани. Малки грешки в системата, в софтуера, наистина ще доведат до невъзможност за получаване на лекарства", посочи още Курдов.

В позиция на Българския фармацевтичен съюз, публикувана на сайта на съсловната организация се припомня, че всички аптеки са длъжни по силата на Закона за здравното осигуряване и на Закона за здравето да ползват специализирани софтуери за управление на продажбите на лекарствени продукти.

"Всяко отпускане на медикаменти с рецепта се верифицира в националната система, която е създадена по реда на правото на ЕС. Всяко отпускане на лекарства по лекарско предписание се регистрира също в Националната здравноинформационна система, ако продуктът се заплаща от НЗОК или в определени други случаи”, посочват от Българския фармацевтичен съюз.

Аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта, обясниха още от БФС. Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравна информационна система (НЗИС), НЗОК, СЕСПА и с Националния регистър за верификация на Българската организация за верификация на лекарствата, се казва още в становището на БФС. Според съсловната организация има реална опасност подобни сложни системи да не могат да се регистрират в НАП в определения срок.