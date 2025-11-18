Доц. Иванов: Щам на бактерия, причиняваща пневмония, в болниците ни, нещата са критични

България е успяла да намали употребата на антибиотици в резултат на въвеждането електронните рецепти, но проблемът с микробите, които са резистентни на лечение, продължава да се увеличава. Това заяви за БНР доцент Иван Иванов от Националната референтна лаборатория "Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЗЦПБ) във връзка с Европейския ден за повишаване на осведомеността за разумната употреба на антибиотици, който отбелязваме днес.

Почти във всички болници у нас е налице мултирезистентният щам Клебсиела пневмония, като много пациенти биват изписвани, без да знаят, че са заразени с бактерията.

"Медиите докладваха няколко смъртни случая през последните месеци вследствие от вътреболнични инфекции. Даже в момента тече, доколкото ми е известно, съдебно производство, така че там нещата са наистина много критични. Този щам, който наблюдаваме, вече е почти във всички болници. Най-вече най-големият проблем е, че е в интензивните отделения и в урологиите. Там нивото на заразяване е масово", заяви доцент Иван Иванов.

Страната ни все още няма национална стратегия за борба с антимикробната резистентност, въпреки че по данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията проблемът причинява годишно смъртта на над 35 хиляди души в Европа.

"Към институциите – много мерки, много работа ни предстои. Трябва да се актуализират наредби. Сега в момента се актуализира наредбата за стандарта за вътреболнични инфекции, но има още много наредби. Нямаме адекватна наредба, с която да се оптимизира изписването на антибиотици в извънболничната помощ", посочи доцент Иван Иванов.