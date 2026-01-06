Как да отслабнем с правилото 50-25-25

Не е задължително приготвянето на пълноценни и засищащи ястия да бъде сложно или времеемко. Един лесен и визуален подход, познат като балансирана чиния или правилото 50/25/25, помага да се храним по-осъзнато всеки ден. Вместо броене на калории и строги режими, този метод насочва как да подредим храната си по интуитивен и устойчив начин.
Какво представлява правилото 50/25/25?
Представете си чинията си разделена на три части:
- 50% зеленчуци и/или плодове
- 25% източници на протеин
- 25% сложни въглехидрати
Този модел насърчава разнообразието и осигурява важни хранителни вещества – фибри, витамини, минерали и стабилна енергия. Подходът е гъвкав и може да се прилага към различни хранителни стилове – растителен, традиционен, безглутенов или съобразен с културните предпочитания.
Как да го прилагаме в ежедневието
50% – Зеленчуци и плодове
Половината чиния трябва да бъде изпълнена с цветни зеленчуци – листни зеленчуци, броколи, чушки, домати, моркови, тиквички. Плодовете също могат да бъдат включени, особено като допълнение към храненията.
Ползи:
- Високо съдържание на фибри за добро храносмилане
- Богати на витамини, минерали и антиоксиданти
- Помагат за усещане за ситост без излишни калории
25% – Протеин
Протеинът подпомага мускулите, възстановяването на тъканите и контрола на апетита. Подходящи източници са:
- Пилешко, пуешко, нетлъсто телешко
- Риба и морски дарове
- Яйца
- Бобови култури, леща, нахут, тофу
Протеините допринасят за стабилни нива на кръвната захар и дълготрайна енергия.
Източник: Правилото 50-25-25 за отслабване – как работи