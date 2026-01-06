IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да отслабнем с правилото 50-25-25

Съвети за повече здраве

06.01.2026 | 19:19 ч. 4
Снимка: istock

Не е задължително приготвянето на пълноценни и засищащи ястия да бъде сложно или времеемко. Един лесен и визуален подход, познат като балансирана чиния или правилото 50/25/25, помага да се храним по-осъзнато всеки ден. Вместо броене на калории и строги режими, този метод насочва как да подредим храната си по интуитивен и устойчив начин.

Какво представлява правилото 50/25/25?

Представете си чинията си разделена на три части:

  • 50% зеленчуци и/или плодове
  • 25% източници на протеин
  • 25% сложни въглехидрати

Този модел насърчава разнообразието и осигурява важни хранителни вещества – фибри, витамини, минерали и стабилна енергия. Подходът е гъвкав и може да се прилага към различни хранителни стилове – растителен, традиционен, безглутенов или съобразен с културните предпочитания.

Как да го прилагаме в ежедневието

50% – Зеленчуци и плодове

Половината чиния трябва да бъде изпълнена с цветни зеленчуци – листни зеленчуци, броколи, чушки, домати, моркови, тиквички. Плодовете също могат да бъдат включени, особено като допълнение към храненията.

Ползи:

  • Високо съдържание на фибри за добро храносмилане
  • Богати на витамини, минерали и антиоксиданти
  • Помагат за усещане за ситост без излишни калории

25% – Протеин

Протеинът подпомага мускулите, възстановяването на тъканите и контрола на апетита. Подходящи източници са:

  • Пилешко, пуешко, нетлъсто телешко
  • Риба и морски дарове
  • Яйца
  • Бобови култури, леща, нахут, тофу

Протеините допринасят за стабилни нива на кръвната захар и дълготрайна енергия.

