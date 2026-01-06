Как да отслабнем с правилото 50-25-25

Не е задължително приготвянето на пълноценни и засищащи ястия да бъде сложно или времеемко. Един лесен и визуален подход, познат като балансирана чиния или правилото 50/25/25, помага да се храним по-осъзнато всеки ден. Вместо броене на калории и строги режими, този метод насочва как да подредим храната си по интуитивен и устойчив начин.

Какво представлява правилото 50/25/25?

Представете си чинията си разделена на три части:

50% зеленчуци и/или плодове

25% източници на протеин

25% сложни въглехидрати

Този модел насърчава разнообразието и осигурява важни хранителни вещества – фибри, витамини, минерали и стабилна енергия. Подходът е гъвкав и може да се прилага към различни хранителни стилове – растителен, традиционен, безглутенов или съобразен с културните предпочитания.

Как да го прилагаме в ежедневието

50% – Зеленчуци и плодове

Половината чиния трябва да бъде изпълнена с цветни зеленчуци – листни зеленчуци, броколи, чушки, домати, моркови, тиквички. Плодовете също могат да бъдат включени, особено като допълнение към храненията.

Ползи:

Високо съдържание на фибри за добро храносмилане

Богати на витамини, минерали и антиоксиданти

Помагат за усещане за ситост без излишни калории

25% – Протеин

Протеинът подпомага мускулите, възстановяването на тъканите и контрола на апетита. Подходящи източници са:

Пилешко, пуешко, нетлъсто телешко

Риба и морски дарове

Яйца

Бобови култури, леща, нахут, тофу

Протеините допринасят за стабилни нива на кръвната захар и дълготрайна енергия.

Източник: Правилото 50-25-25 за отслабване – как работи