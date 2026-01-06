LEGO представи интерактивно "смарт блокче“ с микрочипове на изложение в Лас Вегас ВИДЕО

Lego най-накрая навлиза в 21-ви век, представяйки първото си "смарт блокче“ и нов дизайн от 50 години насам. Новите тухлички имат миниатюрни микрочипове вътре в себе си – по-малки дори от шипче на Lego, но те захранват редица сензори, реагиращи на движенията на децата в реално време.

Иновативните тухлички светят и издават звуци, докато децата играят с тях – вдъхвайки живот на техните "творения“, съобщават от датската компания.

Еволюция

Представена днес на изложението за потребителска електроника в Лас Вегас, Lego заяви, че новата им система Smart Play е "най-значимата еволюция“ в историята им за последните 50 години.

Над 400 милиона души са играли с тухлички Lego в един етап от живота си, като децата прекарват приблизително пет милиарда часа годишно, играейки с тях.

Първите "смарт блокчета" ще бъдат част от комплектите за сглобяване "Междузвездни войни“ на Lego и ще бъдат пуснати на пазара на 1 март тази година.

Lego също така обяви умни етикети и умни минифигурки заедно с тухличките, всички от които имат малък, персонализиран чип с размери само четири милиметра вътре. Те ще могат да интерпретират "движението, ориентацията и магнитните полета“ на детето в реално време, като всяка тухличка ще може да усеща къде се намира спрямо другите тухлички.

Всяка от тях ще има и вграден синтезатор, който ще произвежда звук в реално време, който ще се променя, докато детето я накланя и движи. LED светлините на тухличката също ще светят в зависимост от движението на тухличката, осигурявайки "динамична визуална обратна връзка, споделят още от компанията.

Датската компания се стреми да създаде "по-интерактивна“ версия на играчката, която да бъде достатъчно стимулираща за децата и да ги държи далеч от екраните.

Lego е изобретено от датския дърводелец Оле Кърк Кристиансен като дървен блок през 1932 г., но става пластмасово и започва да се свързва с други едва през 1949 г.

Съвременната детска класика най-накрая се появява на пазара през 1958 г., когато синът на Кристиансен, Годфред, създава кухите тръби под тухличката за по-добро захващане.

Последната голяма промяна обаче е още през 1978 година, когато са представени мини фигурките.

"Пускането на пазара на LEGO SMART Play™ обединява креативността, технологиите и разказването на истории, за да направи изграждането на светове и истории още по-ангажиращо, и всичко това без екран", споделя Том Доналдсън, старши вицепрезидент и ръководител на лабораторията за креативни игри в LEGO Group.

"Наистина вярваме, че поставяме нов стандарт за интерактивни, въображаеми преживявания и нямаме търпение да видим тази иновация в ръцете на децата, когато я пуснем на пазара тази година", добавя вицепрезидентът на компанията.