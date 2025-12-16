3 витамина, които са важни за женското здраве

Желязото, витамин В12 и фолиевата киселина са едни от най-важните елементи за жените и женското здраве. Но защо?

Желязото е от съществено значение за производството на хемоглобин – протеинът в червените кръвни клетки, който пренася кислород в тялото. Без достатъчно желязо тъканите ви получават по-малко кислород и може да се почувствате уморени, слаби или неконцентрирани, според Healthline и клиника Майо.

Витамин В12 е жизненоважен за образуването на червени кръвни клетки, здравето на нервната система и синтеза на ДНК. Недостигът му може да доведе до анемия, неврологични проблеми и ниски нива на енергия.

Фолатът (витамин В9) е от решаващо значение по време на клетъчното делене, особено при жените в детеродна възраст. Той помага за предотвратяване на дефекти на невралната тръба по време на бременност, подпомага образуването на червени кръвни клетки и работи в тясно сътрудничество с В12 в метаболитните процеси.

Заедно тези три хранителни вещества влияят на енергията, концентрацията, настроението, имунната функция и общата жизненост. Тъй като жените често имат специфични нужди (загуба на кръв по време на менструация, бременност, вегетариански диети), дефицитите са по-чести при женското население.

Източник: 3 витамина, без които женското тяло не може – ето как да разпознаете дефицита