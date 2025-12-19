Ново проучване: Бустери на COVID увеличават риска от вирус, който уврежда мозъка

Учени са установили, че рискът от херпес зостер може леко да се повиши в седмиците след бустерна доза срещу COVID.

Откритието е на изследователи от Университета в Грьонинген в Холандия, които са анализирали електронни здравни досиета на повече от два милиона души на възраст 12 и повече години, получили поне една ваксина срещу COVID.

Проучването установи, че рискът от развитие на херпес зостер в рамките на 28 дни след ваксинацията се е увеличил със седем процента, когато всички дози са комбинирани, и с 21 процента след третата или бустерна доза от mRNA ваксина.

Херпес зостер, който се проявява като болезнен, мехурест обрив, се причинява от вируса на варицела-зостер, с който повечето хора се сблъскват за първи път в детството си като варицела.

Отделно проучване установи, че възрастни на 50 и повече години, които са били хоспитализирани с херпес зостер, са седем пъти по-склонни да развият деменция.

Сред мъжете от всички възрасти изследователите са установили значително по-висок риск от херпес зостер след получаване на векторна ваксина, с 38% увеличение.

Авторите на проучването отбелязват, че увеличението на риска от херпес зостер след бустерна доза mRNA е малко, временно и ограничено до определени подгрупи, като повечето случаи се лекуват в обща практика, вместо да се изисква хоспитализация.

Проучването идва в момент, когато FDA изготвя планове за поставяне на предупреждение за "черна кутия“ върху ваксините срещу COVID, най-сериозното предупреждение на агенцията относно потенциалните странични ефекти, сочат доклади.

Предупреждение в черна кутия, което се появява в горната част на информацията за предписване, се поставя върху лекарства или ваксини, за да се подчертаят основни рискове, като сериозни странични ефекти или ограничения.

Новото проучване, публикувано в рецензираното списание Drug Safety на 11 декември, предполага, че херпес зостер може да се появи след бустерна доза срещу COVID, тъй като важни имунни клетки, наречени лимфоцити, могат да бъдат временно изчерпани след ваксинация, което може да позволи на вируса, който причинява херпес зостер, да се събуди.

Повтарящите се дози ваксина, особено трета бустерна доза, също могат да направят Т-клетките по-малко активни за кратко време, а Т-клетките помагат за контрол на вирусите, които се крият в тялото.

Изследователите подчертават, че това не доказва, че ваксината причинява херпес зостер, а само че има малка, временна връзка при някои хора.

Проучването отбелязва, че Хонконг е съобщил за рязко увеличение на хоспитализациите за херпес зостер малко след ваксинацията с Pfizer/BioNTech.

Въпреки това, американско проучване, използващо данни от здравни твърдения, не е открило повишен риск след ваксинация срещу Covid, а ваксинацията не е била свързана с по-висок риск от ваксините срещу грип.

Екипът е провел проучването в три стъпки, включително анализ на всички налични ваксини срещу Covid, включително неизвестни марки.