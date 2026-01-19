Започва експертиза на вейпа, който прати в болница тийнейджър

Започва експертиза на вейпа, изпушен от 15-годишно момче от Чирпан, което беше прието по спешност в болницата в Стара Загора след пушене и изпиване на пет енергийни напитки. Вейпът е предаден доброволно от бащата на момчето на полицията и тепърва ще се установява какво точно е съдържал той.

Тийнейджърът вече е добре и е освободен от лечение. От болницата в Стара Загора обаче съобщават, че това не е еднократен случай.

“За съжаление, често се случва деца да лежат при нас. В реанимация идват пациентите, които са вече в много тежко общо състояние, коматозно, т.е. сериозно интоксикирани”, споделя пред БНТ д-р Петра Раванбахш от реанимационното отделение.

Д-р Раванбахш обясни, че енергийните напитки могат да са изключително опасни за подрастващия организъм. В себе си те съдържат таурин - съставка, която е доста притеснителна, защото предизвиква тахикардии - сърцето започва да бие по-бързо отколкото трябва, може да излезе извън ритъм, може да направи някакво ритъмно нарушение друго.

“Това е опасното на енергийните напитки и когато се прекали с тях и се усети вече това чувство на сърцебиене при децата, е хубаво наистина да се потърси медицинска помощ в най-близкото спешно отделение”, споделя д-р Раванбахш.

Като първа помощ, ако изпиването на стимулиращите напитки е станало скоро, може да се предизвика повръщане.

"Разбира се, трябва да се съобрази с това дали има употреба на други вещества и детето доколко може да предпази дихателните си пътища, т.е. дали може ефективно да кашля, да преглъща. Тогава предизвикваме повръщане, повече течности, за да може да има диуреза, т.е. да пишка, за да отдели токсините, горе-долу това, но е хубаво когато се прекали наистина, когато се усети това чувство на сърцебиене да се търси лекарска помощ."

Сериозни притеснения буди липсата на информация какво съдържа вейпът.

"Вейповете са много опасни поради факта, че в световен мащаб няма стандарт на това, което се слага в тях. Това означава, че производителят може да сложи абсолютно всичко вътре - тежки метали, арсен, всевъзможни други химични съединения много често се прилагат вътре в тези течности и синтетични вещества, подобни на марихуана например, така че не знаем какво точно съдържа вейпът”, добави докторът.