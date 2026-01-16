IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Тийнейджър в болница: Изпил пет енергийни напитки, пушил вейп

От момчето е взета кръвна проба за назначаване на токсикохимична експертиза

16.01.2026 | 12:26 ч. 7
Pixabay

Pixabay

Момче на 15 години стигна до болница след злоупотреба с енергийни напитки и пушене на вейп, съобщава Dariknews.

На 15 януари в Районно управление-Чирпан е подаден сигнал от Спешен медицински за постъпило за лечение момчето, което е било доведено от майка му. Тийнейджърът е изпил 5 енергийни напитки и е пушило вейп, който e предаден от бащата на момчето.

Взета е кръвна проба на момчето с цел назначаване на токсикохимична експертиза.

Момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тийнейджър енергийни напитки вейп болница кръвна проба
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem