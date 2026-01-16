Тийнейджър в болница: Изпил пет енергийни напитки, пушил вейп

Момче на 15 години стигна до болница след злоупотреба с енергийни напитки и пушене на вейп, съобщава Dariknews.

На 15 януари в Районно управление-Чирпан е подаден сигнал от Спешен медицински за постъпило за лечение момчето, което е било доведено от майка му. Тийнейджърът е изпил 5 енергийни напитки и е пушило вейп, който e предаден от бащата на момчето.

Взета е кръвна проба на момчето с цел назначаване на токсикохимична експертиза.

Момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.