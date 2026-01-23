Здравословното хранене е основна част от поддържането на дългосрочно здраве и благополучие. Тялото винаги ни алармира, когато се храним с нездравословни храни, когато преяждаме, консумираме малко калории. Задържане на вода, напълняване, често огладняване, са сред признаците, че е време да обърнем внимание на тялото си и това каква храна му даваме всеки ден.

Вижте кои други признаци показват, че храненето ви не е здравословно, дори да мислите, че е.

1. Постоянна умора и ниски нива на енергия – може да е свързано с недостатъчен прием на витамин B, витамин C, магнезий, желязо и други микроелементи, които са ключови за производството на енергия и кислород в тялото.

2. Чупливи нокти и падаща, накъсана коса – често сигнал за недостатък на протеини, биотин и други витамини, както и минерали.

3. Бавно зарастване на рани – може да показва дефицит на витамин C, цинк и други вещества, необходими за възстановяване на тъканите.

4. Проблеми в устната кухина, като увеличен или болезнен език, рани, цепнатини – признаци, които често са свързани с липса на витамини от група B, желязо или цинк.

5. Вяла или суха, възпалена кожа – това обикновено е свързано с липсата на витамини A, C, E или есенциални мастни киселини.

6. Чести инфекции и разболявания – слаб имунитет, който може да показва, че в менюто ви липсват витамин C, витамин D, цинк и други елементи важни за имунитета.

Източник: Косопад, крампи: 15 признака, че не се храните здравословно