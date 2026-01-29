Красивата и силна коса не започва от краищата, а от скалпа. Точно както сияйната кожа е резултат от правилна грижа, здравата коса зависи от добре поддържана, подхранена и балансирана кожа на главата. Скалпът е жива, чувствителна тъкан, която се нуждае от повече от обикновено измиване. Когато започнем да се грижим за него като за кожа – чрез почистване, ексфолиране, хидратация и подхранване – създаваме идеалната среда за силен и устойчив растеж на косата.

Защо скалпът е толкова важен?

Всеки косъм израства от фоликул, разположен в скалпа. Ако тази основа е нарушена от натрупвания, сухота, възпаление или запушени пори, растежът на косата може да се забави, космите да изтънеят и косопадът да се засили. Здравият скалп поддържа косата по-дълго време в активната фаза на растеж и подпомага плътността и здравината ѝ.

Все по-често грижата за скалпа се вдъхновява от козметиката за лице – с формули, съдържащи нежни киселини, пептиди и съставки, които поддържат баланса на кожната микрофлора.

Ежедневни и седмични ритуали за здрав скалп

Нежно почистване

Измиването трябва да премахва излишния себум и остатъците от продукти, без да отнема естествените защитни масла. За повечето хора оптимално е миене 2–3 пъти седмично, според типа коса и скалп.

