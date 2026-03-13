Признаци на хормонален косопад

Загубата на известно количество коса всеки ден е напълно нормална – повечето хора губят между 50 и 100 косъма като част от естествения цикъл на растеж. Но ако започнете да забелязвате внезапно изтъняване, засилен косопад или намаляване на обема, това може да е сигнал от вашите хормони. Хормоните играят ключова роля в регулирането на цикъла на растеж на косата и когато балансът им се наруши, първите признаци често се появяват именно върху скалпа.

Как хормоните влияят на растежа на косата

Косата преминава през три основни фази:

фаза на растеж (анагенна фаза),

преходна фаза (катагеннна фаза),

фаза на покой (телогенна фаза).

Хормони като естроген, прогестерон, хормоните на щитовидната жлеза и андрогените (включително тестостерон и DHT) влияят върху продължителността на всяка от тези фази. Когато нивата им се променят или станат небалансирани, космите могат преждевременно да преминат във фазата на покой, което води до засилен косопад.

Хормоналният косопад може да се появи на всяка възраст, но е особено често срещан по време на някои житейски периоди като пубертет, бременност, следродилен период, перименопауза и менопауза. Състояния като синдром на поликистозните яйчници (PCOS) и нарушения на щитовидната жлеза също могат да окажат влияние.

