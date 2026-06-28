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3 противовъзпалителни рецепти за вечеря

Лесни и много вкусни

28.06.2026 | 17:45 ч. 10
Снимка: istock

Снимка: istock

Хроничното възпаление в организма често остава незабелязано, но именно то стои зад умората, подуването, кожните проблеми и редица съвременни заболявания. Добрата новина е, че храната може да бъде нашето най-силно оръжие.

С тези три рецепти не просто ще се нахраните вкусно – ще подпомогнете тялото си да се успокои, възстанови и зареди с енергия. Кои са те?

Златно смути с куркума и ананас

Това смути е като слънчева баня за тялото. Куркумата е сред най-мощните природни противовъзпалителни средства благодарение на активното вещество куркумин, а черният пипер увеличава усвояването му с до 2000%. Ананасът добавя бромелаин – ензим, който намалява отока и подпомага храносмилането.

Необходими продукти:

  • 250 мл кокосово мляко (без добавена захар);
  • 1 чаша замразен ананас;
  • 1 малък банан;
  • 1 ч. л. куркума на прах;
  • 1/2 ч. л. канела;
  • 1/2 ч. л. настърган пресен джинджифил;
  • щипка черен пипер;
  • 1 ч. л. мед (по желание).

Сложете всички продукти в блендер и пасирайте до гладка кремообразна текстура. Ако е прекалено гъсто, добавете малко вода или допълнително кокосово мляко. Сервирайте веднага, поръсено с малко канела отгоре. Това смути е идеално за закуска или следобеден енергиен тласък.

Източник: 3 лесни противовъзпалителни рецепти за вечеря

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