25 храни за добра хидратация в летните жеги

Лятото е сезонът, в който здравни специалисти не спират да ни напомнят, че добрата хидратация е много важна за здравето през любимия ни сезон. Вода, домашно приготвени студени чайове, свежи фрешове, ни поддържат енергични и добре хидратирани.

Тъй като лятото е сезонът, в който консумираме повече свежи плодове и зеленчуци и леки храни, вижте 25, които са много богати на вода (в приблизителни проценти).

Краставица (96% вода): Съставен почти изцяло от вода, този освежаващ зеленчук, който обичаме да хапваме под формата на студен таратор е и с ниско съдържание на калории. Консумацията на краставици е чудесен начин да останем добре хидратирани през летния сезон. Подходяща добавка са към сандвичи, салати, фрешове.

Домат (94% вода): Доматът заема челно място на лятната ни трапеза. Той е много богат на ценни хранителни вещества, сред които фибри, витамини C и K, калий и антиоксиданти като ликопен.

Целина /селъри/ (95% вода): Целината е С високо съдържание на фибри, може да бъде нарязана и добавена към салати, смутита, супи, ястия.

Диня (92% вода): Сладка и сочна, динята е любимият ни летен плод. Не само ни помага да сме добре хидратирани, но има и малко калории. Съдържа антиоксиданти, фибри и витамин C. Допринася и за елиминирането на излишно задържаните течности в организма.

Тиквичка (94% вода): Подобно на своя братовчед от семейство тиквови, краставицата, тиквичката е друга полезна храна за хидратацията през летния сезон. С тиквички можем да приготвяме разнообразни рецепти. Освен това са богати на витамини като А, К, С, манган, магнезий, калий, мед, фосфор и витамини от групата В.

Пъпеш (90% вода) – пъпешът е много богат на калий, което го прави идеален за регулиране на баланса на течностите в организма и за отводняване в горещите дни. Той ни осигурява и добри количества витамин А, витамин С и фибри, като същевременно е много нискокалоричен.

Източник: 25 богати на вода храни за добра хидратация през лятото