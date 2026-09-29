66% от смъртните случаи в части от България са свързани със сърдечносъдови заболявания

Заболяванията на кръвоносната система са причина за близо една трета от всички смъртни случаи в Европейския съюз, но в България делът им е значително по-висок. Във всичките шест региона на страната повече от половината смъртни случаи през 2023 г. са свързани с такива заболявания, показват данни на Eurostat.

В целия ЕС през 2023 г. са регистрирани 1,6 млн. смъртни случая вследствие на заболявания на кръвоносната система - 32,5% от всички починали.

В тази група попадат исхемичната болест на сърцето, хипертоничните и мозъчно-съдовите заболявания, сред които е и инсултът.

България се откроява с много по-високи стойности

От общо 244 региона в ЕС в 108 стандартизираната смъртност от заболявания на кръвоносната система е равна или по-висока от средното европейско ниво от 313 смъртни случая на 100 000 души. В останалите 136 региона показателят е по-нисък.

Още по-съществена е разликата при дела на тези заболявания сред всички причини за смърт.

В 25 региона на ЕС заболяванията на кръвоносната система са причина за поне половината от всички смъртни случаи. И шестте региона на България попадат сред тях.

Най-висок е делът в Южния централен регион - 67,3%. В Югоизточния регион той достига 66,4%.

Това означава, че в тези две части на България приблизително две от всеки три смъртни случая през 2023 г. са свързани със заболявания на кръвоносната система.

Голямата разлика между Източна и Западна Европа

Освен шестте български региона в групата с дял от поне 50% попадат и всичките осем региона на Румъния. Там стойностите са най-малко 53%, а в Югозападна Олтения достигат 63,8%.

Сред районите с най-висок дял са още двата региона на Литва, шест от осемте региона на Унгария и два от четирите региона на Словакия.

Картината е коренно различна в части от Западна Европа.

В пет региона на ЕС заболяванията на кръвоносната система представляват под 20% от всички причини за смърт и всички те се намират във Франция.

Най-ниската стойност е отчетена в Мартиника - 18,2%. Следват Прованс-Алпи-Лазурен бряг с 19%, Гваделупа с 19,1%, Ил дьо Франс с 19,4% и Франш-Конте с 19,9%.

Ниски стойности са отчетени и в Дания. Във всичките пет региона на страната делът е до 22,4%, като в столичния Ховедстаден е 20,5%.

В Нидерландия под 22,4% са Южна Холандия - 21,1%, Утрехт - 21,7%, и Гронинген - 22,4%.

Данните на Eurostat очертават сериозни регионални различия в ЕС, като България се откроява с едни от най-високите дялове на смъртни случаи, свързани със заболявания на кръвоносната система, пише БГНЕС.