Кардиолог: Сърдечно-съдовите заболявания се подмладяват

Всяка година на 29 септември по инициатива на Световната здравна организация отбелязваме Световния ден на сърцето.

"Първи сме по смъртност, все още продължителността на живота ни е от най-ниските в ЕС. Има тенденция за бавен напредък в продължителността на живота", заяви кардиологът д-р Благовест Стоименов пред Bulgaria ON AIR.

Кардиологът цитира статистика, която показва, че 60% от българите умират от сърдечно-съдови заболявания, 20% - от онкологични заболявания, а останалите 20% смъртност се дължат на други заболявания и ПТП.

Умира се много от хронично бъбречно заболяване, болести на храносмилателната система - те не присъстват в данните, обърна внимание д-р Стоименов в "България сутрин".

По думите му статистиката е леко изкривена, защото накрая всички са починали от инфаркт или инсулт.

"Това е последният пирон в ковчега. Но има ужасно много какво да се желае за подобряване на сърдечното здраве на българина. Пациентите умират от предотвратими заболявания. Човек има десетина години, където ако се направи промяна в начина на живот - подобрим храненето, редуцираме алкохола, подобрим физическата активност и съня, спрем цигарите - това може да ни даде допълнителни години на здраве и отдалечаване на усложненията", обясни д-р Стоименов.

Той уточни, че ако нямаме сърдечно-съдови заболявания, трябва да посещаваме кардиолог поне веднъж годишно.

Поне два пъти годишно кардиолог трябва да посещават пациентите със заболявания.

Лекарите още не сме обучили нашите пациенти и глобално чуваме ниска здравна култура, призна д-р Стоименов.

"Търсим кръвно около 120 на 80, за мнозинството заболявания - под 130 на 80-85. Има много дискусии дали да сваляме холестерола. По-ниският холестерол води до по-добри сърдечно-съдови резултати", разясни кардиологът.

Сърдечно-съдовите заболявания се подмладяват, но са много предотвратими при определени условия и могат да бъдат максимално редуцирани, изтъкна кардиологът.

"Имаме лечение с прекрасни медикаменти, които се покриват от НЗОК. За много нови терапии Касата плаща немалко. Генетичната предразположеност е сериозен фактор. Не бива да се пропускат регулярни кръвни изследвания. Много често заболяванията са безсимптомни", каза още д-р Стоименов.

От думите му стана ясно, че разполагаме с достатъчно кардиолози в страната, но те са недобре разпределени.

Д-р Стоименов смята, че лекарят трябва много внимателно да подбира информацията при използването на изкуствен интелект.

"Апаратура имаме, терапии имаме. Има някои терапии, които отсъстват и караме пациентите да си купуват медикаменти от чужбина. Но глобално сме добре позиционирани", заключи кардиологът.