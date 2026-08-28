Доц. Бацелова: Антраксът е опасно заболяване, лечението трябва да започне веднага

В болница в Плевен са трима души от ловешкото село Стефаново, които са заразени с антракс. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните и ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Общо 21 души са определени като контактни.

Как се лекува антракс

В предаването “България сутрин” доц. д-р Христиана Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните заболявания потвърди, че заразените са извършвали разфасоване на починало животно, а това е неправилно.

"В случая е най-леката форма на антракс - кожната. Тя също може да има фатален край. Антраксът е наистина опасно заболяване", коментира епидемиологът.

Доц. Бацелова добави, че има антибиотична терапия, а причинителят е от бактерии и е доста агресивен. Медицинският специалист подчерта, че е важно лечението да започне веднага. “Има и специфичен серум, който също би могъл да бъде прилаган”, добави Бацелова.

Доц. Бацелова отбеляза, че при чревната форма е задължително болният да бъде изолиран, а контактните да бъдат карантинирани. Самият болен не представлява епидемиологичен риск за контактните си, обърна внимание тя.

"При кожната форма обикновено на мястото, където са навлезли спорите, има нарушаване на кожата или лигавицата. На мястото се образува силно болезнена язва. В центъра има почерняване. Тя може да е навсякъде по тялото, зависи откъде са влезли спорите", обясни епидемиологът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Бацелова подчерта, че в България има серум срещу антракс. “Нямам информация да има внос на ваксини в България”, каза епидемиологът и добави, че инкубационният период при заразяване е кратък - от 1 до 7 дни.

Западнонилска треска

НЦЗПБ регистрира първи заразен със западнонилска треска у нас. Доц. Бацелова каза, че болният е посетил Италия - държавата с най-много случаи на заболяването в момента.

“Гърция е на второ място, следва Испания", каза доц. Бацелова.

Тя поясни, че при 80% от заразените няма никаква симптоматика. При другите е точно като треска. Може да има обрив, гадене и повръщане.

При тежките случаи е засегната централната нервна система, може да се стигне и до кома. Заразеният не представлява епидемиологичен риск за контактните си, заключи епидемиологът.

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