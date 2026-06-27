Лайънъл Ричи отлага концерти заради заболяване

Легендарният музикант Лайънъл Ричи отлага два предстоящи концерта, след като прекъсна изпълнението си в Сейнт Пол, Минесота, по-рано тази седмица, съобщава CBS news.

В четвъртък вечерта Live Nation Chicago обяви, че лекарите на Ричи са го посъветвали да си почине и да се върне към пълно здраве. Отложените концерти са в петък в Чикаго и събота в Колумбъс, Охайо.

"Лайънъл е съкрушен да отложи тези два концерта и няма търпение да се върне към концертите си за феновете си“, каза Live Nation, добавяйки, че концертите ще бъдат пренасрочени.

Ричи изпълни няколко песни в сряда по време на участието си в Grand Casino Arena, преди 77-годишната икона внезапно да напусне сцената.

WCCO се свърза с арената, която сподели следното изявление от екипа на Ричи: "За съжаление, Лайънъл не се чувства добре. Няма да можем да продължим с шоуто тази вечер.“

Това беше първата спирка от турнето му "Sing A Song All Night Long“, което включваше 26 града, заедно с Earth, Wind and Fire.

Ричи, широко смятан за един от най-великите поп автори на песни от края на 20-ти век, беше член на изключително успешната група The Commodores през 70-те години на миналия век, преди да започне солова кариера в началото на 80-те години, което доведе до поредица от хитови балади като "Hello“, "My Love“ и "Say You, Say Me“.

Звездата от "American Idol“ също така е съавтор на световния хит "We Are The World“ през 1985 г. с Майкъл Джексън, който помогна за набирането на милиони за борба с глада в Етиопия.

Не е ясно дали посетителите на концерта ще получат възстановяване на сумите за шоуто в Сейнт Пол.