Хари Стайлс се задави с вода и падна на сцената ВИДЕО

Певецът Хари Стайлс предизвика безпокойство по време на концерта си на стадион “Уембли“, след като се задави с вода и се свлече на земята, докато изпълняваше песен.

В петък рекордът за най-горещ ден през юни във Великобритания беше подобрен за трети пореден ден, като температурите в Лондон достигнаха 37,5 °C.

Във видеоклип, публикуван в TikTok, се вижда как певецът изпръсква вода от устата си – жест, известен като “кит“, но видимо се задави.

След това Хари е заснет как пада на пода, докато продължава да се дави в продължение на няколко секунди. За щастие, звездата успя да се изправи в седнало положение, но много фенове останаха разтревожени за изпълнителя.

“Докато Хари тичаше по сцената за последен път, подготвяйки се за прочутия си номер с “кита“, той напръска публиката, след което започна да кашля”, каза един от присъстващите на концерта пред Daily Mail.

Фенове споделиха притесненията си в социалните мрежи, пишейки: "Когато падна на колене, сърцето ми спря от шок. Хари е невероятен, със сигурност е нужна огромна сила и издръжливост, за да се свири при тези температури, но въпреки това той винаги дава всичко от себе си“.

"Просто дишай, Хари“, гласи коментар на друг потребител.

Концерт по време на жега

Певецът изнесе серия от концерти на "Уембли", които съвпаднаха с безпрецедентната жега, която е отхванала Острова. В началото на всеки концерт Хари призоваваше феновете си да се грижат за себе си.

Прогнозираше се температурите да достигнат 33°C на "Уембли“ в 17:00 часа, когато вратите се отвориха, и се очакваше да останат на 31°C, когато звездата на One Direction излезе на сцената в 20:05 часа, следвайки подгряващата изпълнителка Шаная Туейн.

Хари се появи на сцената за последната дата от турнето си "Together Together“, облечен в емблематичните си къси шорти, съчетани с подходящо синьо-зелено сако и оранжева риза. След втората песец, Хари махна сакото си.