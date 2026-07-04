Тейлър Суифт се ожени пред 1000 гости на церемония в Ню Йорк СНИМКИ

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Тейлър Суифт и Травис Келси официално са съпруг и съпруга.

След месеци на закачки, слухове и противоречиви информации, двойката най-накрая се ожени пред 1000 от най-близките си приятели и най-големите звезди в света с грандиозен блясък в Медисън Скуеър Гардън в петък.

В 19:30 ч. в петък известната арена в Ню Йорк се освети, обявявайки дългоочаквания съюз на двойката с едно просто изречение: "Просто се оженихме“.

В същото време дългогодишният публицист на Суифт, Трий Пейн, изпрати имейли до журналистите, в които подробно описа събитието - и как двойката е била стилизирана от Christian Dior.

Булката допълни визията си с бижута Cartier и обувки Christian Louboutin по поръчка.

"Тейлър и Травис нямаха шаферки или кумове. Вместо това, брат й Остин Суифт беше почетен мъж на Тейлър, а Джейсън Келси беше кум на Травис. Церемонията събра двете семейства и беше водена от приятеля Адам Сандлър", каза в съобщение говорителят на булката.

Суифт отбеляза сватбата си, събитие, за което е фантазирала в песните си от десетилетия, като изпя серенада на новия си съпруг пред звездните им гости.

Съобщава се, че поп звездата се е качила на сцената редом с музикалните икони Стиви Никс и Пол Маккартни, въпреки че не са публикувани видеоклипове или снимки от мястото на събитието.

Проливен дъжд се изсипа над Манхатън броени мигове след като Суифт и Келси си казаха "да“ – знак за късмет, който несъмнено е бил забелязан от известната със суеверието си булка.

Драматичната лятна буря създаде незабравим фон, докато младоженците даваха начало на вечерните тържества в "Медисън Скуеър Гардън“.

Не се появиха кадри на сватбената рокля или подробности от речите, тъй като всички гости бяха обвързани със строг договор за конфиденциалност.

Феновете на Суифт и почитателите на спорта по целия свят следяха събитията с огромен интерес в петък, докато двойката организираше може би най-впечатляващата сватба на знаменитости в последно време.

Звездно присъствие

Звезди, включително Стивън Спилбърг, Джей Зи, Пол Маккартни, Греъм Нортън и Бионсе, наводниха MSG в затъмнени SUV-ове, докато служители на NYPD, инструктирани за случая, затвориха улиците в голямата жега.

Любимата ѝ женска група на Суифт беше до нея през цялото време. Тя започна деня, като се приготви в къщата на най-добрата си приятелка Джиджи Хадид. Другата ѝ доверена помощничка, Селена Гомес, присъстваше, както и Лена Дънам, Ели Гулдинг, Дакота Джонсън и най-добрата ѝ приятелка от детството, Абигейл Андерсън Берард.

Изненадващо се появи бившата близка приятелка на Суифт, Карли Клос, която впечатли със златна рокля заедно със съпруга си Джошуа Кушнер.

Суифт не присъства на сватбата на Клос през 2019 г., след като двойката имаше слухове за вражда заради близката връзка на модела с врага на певицата Скутър Браун.

Келси беше придружен от брат си Джейсън, членове на отбора на Канзас Сити Чийфс и дългогодишни приятели Рос Травис и Арик Джоунс.

Сред гостите бяха бизнес ръководители, певци, филмови звезди и модели.