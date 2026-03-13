Маската падна, разкриха самоличността на Банкси

Журналисти от Ройтерс твърдят, че са разкрили маската на Банкси, анонимния графити художник, който отдавна управлява арт сцената в Обединеното кралство с политически провокативни стенописи.

В разследване, публикувано в петък, озаглавено "В търсене на Банкси“, репортерите Саймън Гарднър, Джеймс Пиърсън и Блейк Морисън описват подробно сложното и обширно търсене на истинското име на Банкси, като извличат информация от пътуване до Украйна, където е бил сниман и се е срещал с местни жители; конфликт с ямайския фотограф Питър Дийн Рикардс, за когото се твърди, че е публикувал снимки на лицето на Банкси; и арест в Ню Йорк през 2000 г., където са открили подписано, ръкописно признание.

Екипът на Ройтерс твърди, че роденият в Бристъл Банкси не е Робърт Дел Ная, фронтменът на Massive Attack, за когото се говори, че е известният художник поради политическите му интереси и страстта му към графитите. Разследването е замъглено от факта, че Дел Ная също е бил в Украйна през 2022 г., но към музиканта се е присъединил друг мъж, за когото са установили, че е Банкси.

Този човек е Робин Гънингам, който според Ройтерс е променил името си на Дейвид Джоунс преди няколко години.

Изданието излага множество аргументи защо Гънингам е Банкси, подкрепяйки репортаж от 2008 г. на The Mail on Sunday, който също твърди, че Гънингам е Банкси. Адвокатът на Банкси, Марк Стивънс, пише до Ройтерс, че клиентът му "не приема, че много от подробностите, съдържащи се в разследването, са верни“.

Стивънс също така е заявил пред изданието, че публикуването на техните открития "би нарушило неприкосновеността на личния живот на художника, би се намесило в неговото изкуство и би го изложило на опасност“, както и би навредило на обществеността.

"Работата анонимно или под псевдоним обслужва жизненоважни обществени интереси“, пише той. „Това защитава свободата на словото, като позволява на творците да казват истината на властта, без страх от репресии, цензура или преследване".

Ройтерс съобщава, че е продължила с работата по разследването, след като е заключила, че "обществеността има дълбок интерес да разбере самоличността и кариерата на фигура с нейното дълбоко и трайно влияние върху културата, арт индустрията и международния политически дискурс“.

Сред най-известните произведения на Банкси е "Момиче с балон“, което по-късно е било раздробено веднага след продажбата му на търг в шокиращ вирусен момент, който впоследствие е донесъл 25 милиона долара за новоименуваната "Любовта е в кошчето“. В статията на Ройтерс се твърди, че мъж, приличащ на Гънингам, е присъствал в Sotheby's London, когато произведението на изкуството е било раздробено, наблюдавайки реакцията на тълпата.

Последната снимка на Банкси, която привлече вниманието на медиите, се появи през септември миналата година, изобразявайки съдия, атакуващ невъоръжен протестиращ с чукчето си. Банкси я е написал "Кралски съдилища“ и се е предполагало, че е изявление относно правните мерки срещу пропалестинските протести в Англия. Произведението на изкуството е било бързо премахнато.