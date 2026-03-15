Иран е готов за примирие, за Вашингтон условията “не са достатъчно добри“

Американският президент Доналд Тръмп даде 30-минутно интервю за CNBS news, в което каза, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия “не са достатъчно добри“.

По време на интервюто републиканецът каза, Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само “много солидни условия“. Президентът отказа да уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрени амбиции би бил част от евентуално споразумение. Още преди десетина дни Тръмп каза, че Иран се "обади" за сделка.

Ударите по остров Харг

Тръмп коментира и продължаващата военна операция срещу Иран, започнала преди две седмици със съвместни удари на САЩ и Израел. По думите му американските атаки срещу стратегическия остров Харг са унищожили по-голямата част от военната инфраструктура там.

Централното командване на САЩ съобщи, че са нанесени “прецизни удари“ по около 90 военни цели, включително складове за ракети и други съоръжения, като според официалните данни е била пощадена петролната инфраструктура.

Тръмп заяви, че американските сили са унищожили значителна част от иранските ракети, дронове и производствени мощности за тях.

Сигурността на Ормузкия проток

Тръмп съобщи, че води разговори с други държави за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол. По думите му редица държави вече са заявили готовност да участват в операция за гарантиране на безопасността на корабоплаването, но той отказа да ги назове.

По-късно в публикация в Truth Social Тръмп каза, че тези страни са Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания.

“Страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проход, а ние ще помогнем – много“, написа Тръмп и добави, че САЩ ще координират действията си със съюзниците, за да се осигури нормалното движение на търговските кораби.

Призивът е отправен в момент, в който войната между САЩ, Израел и Иран навлиза в третата си седмица. Според оценки на агенциите конфликтът вече е отнел живота на повече от 2000 души, предимно в Иран, и е довел до сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света – през него преминават приблизително 20 процента от глобалните доставки на петрол и значителна част от търговията с втечнен природен газ.

Новия върховен лидер на Иран

Тръмп постави под съмнение и състоянието на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който пое властта след смъртта на баща си при първите удари на конфликта. Според американския президент не е ясно дали новият лидер е жив, тъй като не се е появявал публично след назначаването си и е публикувал само писмено изявление.

Критики към Зеленски

В интервюто Тръмп отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че е “много по-трудно“ да се постигне споразумение с него за прекратяване на войната в Украйна, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Попитан дали Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, Тръмп отговори, че това е възможно, но не разполага с потвърждение. Той добави, че САЩ също предоставят информация на Украйна като част от усилията за прекратяване на войната между Киев и Москва.

Тръмп също така потвърди, че част от санкциите върху руския петрол са временно облекчени, за да се смекчи рязкото поскъпване на петрола на световните пазари.

Президентът отхвърли опасенията, че покачването на цените на горивата може да се отрази негативно на управляващите на предстоящите междинни избори. По думите му цените на бензина ще започнат да спадат след края на конфликта. / БТА