Два еднакви стенописа на Банкси се появиха в Лондон

Неуловимият уличен художник Банкси потвърди, че стои зад нов стенопис, появил се в Бейсуотър, Западен Лондон, съобщава BBC.

Изображението изобразява две деца, лежащи на земята, облечени в гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едното от тях сочи нагоре към небето. Той е нарисуван на стена над редица гаражи на Куинс Мюз и е забелязан за първи път в понеделник.

BBC добавя, че Банкси е отговорен и за идентичен стенопис, който се появи пред кулата "Център Пойнт" в центъра на Лондон в петък, въпреки че неговите представители са потвърдили само творбата от Бейсуотър като негова.

Художникът, чиято самоличност не е публично известна, обяви новата си творба, като публикува изображение в профила си в Instagram в понеделник следобед.

Говорейки за стенописа в "Център Пойнт", художникът Даниел Лойд-Морган каза, че според него мястото е избрано, за да се подчертае проблемът с бездомността на децата.

"Всички се забавляват, но има много деца, които не се забавляват добре по Коледа“, каза Лойд-Морган.

Художникът добавя, че хората, които минават покрай произведението на изкуството, го "игнорират“, добавяйки: "Това е оживен район. Доста трогателно е, че хората не спират. Минават покрай бездомни хора и не ги виждат да лежат на улицата.

"Все едно гледат звезди. Доста е подходящо децата да сочат нагоре, сякаш гледат Полярната звезда", споделя артистът.

Джейсън Томкинс, ентусиаст на Банкси, каза, че също вярва, че това е "ясно изявление за бездомността“.

Кулата "Център Пойнт“, на улица "Ню Оксфорд“ 101-103, е била историческа фокусна точка за протести срещу жилищното строителство.

Първоначално построена като офис сграда през 1963 г., кулата "Център Пойнт“ до метростанция "Тотнъм Корт Роуд“ остава незаета повече от десетилетие, което разгневява активистите за социална справедливост.

Благотворителната организация за бездомни "Център Пойнт“ е наречена в отговор на сградата от основателя свещеник Кен Лийч, който описва кулата като "обида за бездомните“.

Оттогава блокът е превърнат в луксозни апартаменти за милиони паунди.

Банкси не е коментирал значението на местоположението за нито едно от новите произведения.