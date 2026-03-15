Почина Юрген Хабермас, един от водещите германски философи

Един от най-влиятелните следвоенни германски философи Юрген Хабермас почина на 96-годишна възраст в събота, според неговото издателство Suhrkamp.

Трудовете на Хабермас върху комуникацията, рационалността и социологията го правят един от най-важните съвременни германски философи и водеща фигура във Франкфуртската школа, наред с марксистки мислители като Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер.

Философът си създава международно име с преработката на известната "Критична теория“, разработена от Адорно и Хоркхаймер – теория, която анализира обществото, политиката и културата и често поставя под въпрос съществуващите структури на властта, идеологии и отношения на господство.

Хабермас е последният оцелял представител на Франкфуртската школа и се изказва по актуални политически въпроси, доколкото е могъл.

Сред най-известните му произведения е двутомната "Теория на комуникативното действие“, публикувана през 1981 г.

Хабермас е роден в Дюселдорф през 1929 г. и е записан в Хитлерюгенд от ранна възраст, както и много немски момчета, но скоро е дълбоко белязан от краха на нацизма, когато е на 15 години, припомня Euronews.

По-късно той си спомня, че нацистките зверства са били формиращ момент, който в крайна сметка го е насочил към философията и социалната теория, като си спомня, че "изведнъж си виждал, че си живял в политически престъпна система“.

Философът е имал противоречиви отношения с лявото студентско движение в Германия през 60-те години на миналия век. Въпреки че е бил ангажиран с него, той е отхвърлял всякаква радикализация и употреба на насилие, както и е предупреждавал за опасността от това, което е наричал „ляв фашизъм“.

По-късно обаче той признава, че движението е допринесло за "фундаментална либерализация“ на германското общество.

Хабермас е роден с цепнато небце и е претърпял няколко коригиращи операции като дете. По-късно той казва, че преживяването е помогнало да се оформи мисленето му за езика.

Съпругата му, Уте Хабермас-Веселхьофт, почина миналата година. Двойката има три деца: Тилман, Ребека, която почина през 2023 година и Юдит.