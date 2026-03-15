Силна пясъчна буря в палатков лагер в Газа СНИМКИ

Силна пясъчна буря нанесе щети на палаткови лагери в Южна и Централна Газа. Най-силно засегнати са Хан Юнис и град Газа, съобщава БНТ.

Жителите на палестинската територия от месеци са в плен на температурни крайности, след като домовете им бяха разрушени от войната. Палестинци коментират, че под тоновете пясък са заровени продукти от първа необходимост като матраци, одеяла и храна.

Въпреки примирието между Израел и Хамас, атаките зачестяват - от началото на месеца са убити 23-ма палестинци. По данни на Ройтерс планът за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп е преустановен заради войната в Иран.