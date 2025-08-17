IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ето какво ще е времето утре

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса

17.08.2025 | 20:45 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:09 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Тази вечер и през нощта времето ще бъде ясно и тихо.

Новата седмица започва със слънчево време в понеделник сутрин. В понеделник ще бъде слънчево сутринта. Преди обед, обаче, ще се развива купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни превалявания над Западна и Северна България. Вятърът ще бъде от северозапад, като с него ще нахлува по-хладен въздух. 

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 28.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са около 28 градуса, температурата на морската вода е около 27 градуса, а вълнението на морето ще достига 3 бала. 
  
Над планините сутринта ще бъде слънчево, но преди обед ще се развива купесто-дъждовна облачност, и на места от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19 градуса, а на 2000 метра - около 13.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

