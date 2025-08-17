Ето какво ще е времето утре

Тази вечер и през нощта времето ще бъде ясно и тихо.

Новата седмица започва със слънчево време в понеделник сутрин. В понеделник ще бъде слънчево сутринта. Преди обед, обаче, ще се развива купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни превалявания над Западна и Северна България. Вятърът ще бъде от северозапад, като с него ще нахлува по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 28.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са около 28 градуса, температурата на морската вода е около 27 градуса, а вълнението на морето ще достига 3 бала.



Над планините сутринта ще бъде слънчево, но преди обед ще се развива купесто-дъждовна облачност, и на места от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19 градуса, а на 2000 метра - около 13.