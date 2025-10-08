Румен Христов, СДС: Радев е иззел изцяло ролята на човека-опозиция

Лидерът на СДС Румен Христов не пропусна да коментира актуалната вече няколко дни тема за проливните дъждове и наводнения по Черноморието. “Природата показва, че с нея шега не бива”, категоричен е депутатът. Според него щетите са резултат от комбинация между силни валежи и човешка алчност.

Лидерът на СДС настоя за по-строг контрол и отговорност на институциите. “От Басейнова дирекция казаха, че е имало сигнали, но не е реагирано. Ако се установят виновни, трябва да бъдат наказани”.

Другата “гореща тема”, която Христов коментира е напрежението между правителството и президентът Румен Радев.

“Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен”, на мнение е Христов.

Пред БНТ лидерът на СДС заяви, че има предложение за въвеждането на законов “период на охлаждане“ – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста. “В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия,“ аргументира предложението си Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: “Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект”.

По думите на Христов предсрочни парламентарни избори няма да има, защото “само ще загубим пари и време”. Народният представител добави, че правителството трябва да продължи работа, за да влезем в еврозоната.

Относно разговора между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, Христов коментира. "Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."